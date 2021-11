Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4276427742784279 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121 Мені вже зробили щеплення 55% 67 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 24 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 121 Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:40 pesikot

Необходимость расположения рядом с больницей - это когда от кислородной станции кислород поступает со станции непосредственно в больницу. Если же этого нет, а кислород перевозится от станции в больницу другим транспортом, нет разницы, близко или далеко от больницы кислородная станция.



Но не всем дано это понять, т.к.

Мдааа ... клинический случай



P.S. Вы случайно не доктор наук, на худой конец не кандидат наук? Необходимость расположения рядом с больницей - это когда от кислородной станции кислород поступает со станции непосредственно в больницу. Если же этого нет, а кислород перевозится от станции в больницу другим транспортом, нет разницы, близко или далеко от больницы кислородная станция.Но не всем дано это понять, т.к.P.S. Вы случайно не доктор наук, на худой конец не кандидат наук? yanyura Повідомлень: 6310 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1969 раз. Подякували: 1458 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:41 fler написав: И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы . И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .



та Вас иногда тяжело понять



fler написав: Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний. Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш та Вас иногда тяжело понять IgA Повідомлень: 947 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:45 IgA написав: fler написав: И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы . И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .



та Вас иногда тяжело понять



fler написав: Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний. Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш та Вас иногда тяжело понять

Невже вакцинація впливає на природній імунітет?

Щось пропустив.

Була якась інформація про дослідження чи тільки завчасні безпідставні побоювання? Невже вакцинація впливає на природній імунітет?Щось пропустив.Була якась інформація про дослідження чи тільки завчасні безпідставні побоювання? detroytred

Повідомлень: 24702 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2058 раз. Подякували: 3227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:45 fler написав: Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин.

Об этом сообщает The Independent.

«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета », — цитирует издание специалиста.



Вакцинозависимость? Не, не слышали... Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин.Об этом сообщает The Independent., но все больше смертей и», — цитирует издание специалиста.Вакцинозависимость?Не, не слышали...

Специально для доктора наук выделил ею незамеченное, или отброшенное как малозначительное, не имеющее существенного значения.. Специально для доктора наук выделил ею незамеченное, или отброшенное как малозначительное, не имеющее существенного значения.. yanyura Повідомлень: 6310 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1969 раз. Подякували: 1458 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:50 detroytred написав: IgA написав: fler написав: И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы . И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .



та Вас иногда тяжело понять



fler написав: Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний. Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш та Вас иногда тяжело понять

Невже вакцинація впливає на природній імунітет?

Щось пропустив.

Була якась інформація про дослідження чи тільки завчасні безпідставні побоювання? Невже вакцинація впливає на природній імунітет?Щось пропустив.Була якась інформація про дослідження чи тільки завчасні безпідставні побоювання?

а як ти думаєш, якщо тренувати собаку реагувати на тротил, чи буде вона винюхувати кокс? а як ти думаєш, якщо тренувати собаку реагувати на тротил, чи буде вона винюхувати кокс? flyman

Повідомлень: 26590 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1297 раз. Подякували: 2137 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:52 yanyura написав: fler написав: Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин.

Об этом сообщает The Independent.

«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета », — цитирует издание специалиста.



Вакцинозависимость? Не, не слышали... Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин.Об этом сообщает The Independent., но все больше смертей и», — цитирует издание специалиста.Вакцинозависимость?Не, не слышали...

Специально для доктора наук выделил ею незамеченное, или отброшенное как малозначительное, не имеющее существенного значения.. Специально для доктора наук выделил ею незамеченное, или отброшенное как малозначительное, не имеющее существенного значения..



для недобачаючих



но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета



тенденція, однако для недобачаючихтенденція, однако flyman

Повідомлень: 26590 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1297 раз. Подякували: 2137 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:10 flyman написав: detroytred"[quote="5332928:IgA написав: fler написав: И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы . И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .



та Вас иногда тяжело понять



fler написав: Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний. Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш та Вас иногда тяжело понять

Невже вакцинація впливає на природній імунітет?

Щось пропустив.

Була якась інформація про дослідження чи тільки завчасні безпідставні побоювання? Невже вакцинація впливає на природній імунітет?Щось пропустив.Була якась інформація про дослідження чи тільки завчасні безпідставні побоювання?

а як ти думаєш, якщо тренувати собаку реагувати на тротил, чи буде вона винюхувати кокс?[/quote]

____________________________

Я думаю, що це таке ж недоречне порівняння, як і з водіями та воєнним комунізмом.





Єдиний момент, який мені не подобається у масовій вакцинації, це неврахування того, що звичайний похід у районну поліклініку до сімейного лікаря по суті є зараженням, тренуванням, вакцинацією, бустером)). Живим вірусом.

Бо в такому столпотворінні потенційно хворих дозу отримаєш точно.



Але й тут, якщо в розвинутих країнах Заходу масово вакцинують ..., то ризики зайвого вакцинування вважаються не такими вже й негативними. а як ти думаєш, якщо тренувати собаку реагувати на тротил, чи буде вона винюхувати кокс?[/quote]____________________________Я думаю, що це таке ж недоречне порівняння, як і з водіями та воєнним комунізмом.Єдиний момент, який мені не подобається у масовій вакцинації, це неврахування того, що звичайний похід у районну поліклініку до сімейного лікаря по суті є зараженням, тренуванням, вакцинацією, бустером)). Живим вірусом.Бо в такому столпотворінні потенційно хворих дозу отримаєш точно.Але й тут, якщо в розвинутих країнах Заходу масово вакцинують ..., то ризики зайвого вакцинування вважаються не такими вже й негативними. detroytred

Повідомлень: 24702 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2058 раз. Подякували: 3227 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4276427742784279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 784 , 785 , 786

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7852 12694723

ЛОБ П'ят 12 лис, 2021 11:13