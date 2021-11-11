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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:40
pesikot
Необходимость расположения рядом с больницей - это когда от кислородной станции кислород поступает со станции непосредственно в больницу. Если же этого нет, а кислород перевозится от станции в больницу другим транспортом, нет разницы, близко или далеко от больницы кислородная станция.
Но не всем дано это понять, т.к.
Мдааа ... клинический случай
P.S. Вы случайно не доктор наук, на худой конец не кандидат наук?
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:41
fler написав:
И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .
та Вас иногда тяжело понять
fler написав:
Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний
.
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IgA
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:45
IgA написав: fler написав:
И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .
та Вас иногда тяжело понять
fler написав:
Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний
.
Невже вакцинація впливає на природній імунітет?
Щось пропустив.
Була якась інформація про дослідження чи тільки завчасні безпідставні побоювання?
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detroytred
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:45
fler написав:
Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин.
Об этом сообщает The Independent.
«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения
, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета
», — цитирует издание специалиста.
Вакцинозависимость?
Не, не слышали...
Специально для доктора наук выделил ею незамеченное, или отброшенное как малозначительное, не имеющее существенного значения..
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:50
detroytred написав: IgA написав: fler написав:
И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .
та Вас иногда тяжело понять
fler написав:
Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний
.
Невже вакцинація впливає на природній імунітет?
Щось пропустив.
Була якась інформація про дослідження чи тільки завчасні безпідставні побоювання?
а як ти думаєш, якщо тренувати собаку реагувати на тротил, чи буде вона винюхувати кокс?
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 11:52
yanyura написав: fler написав:
Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин.
Об этом сообщает The Independent.
«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения
, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета
», — цитирует издание специалиста.
Вакцинозависимость?
Не, не слышали...
Специально для доктора наук выделил ею незамеченное, или отброшенное как малозначительное, не имеющее существенного значения..
для недобачаючихно все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета
тенденція, однако
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2
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:10
flyman написав: detroytred"[quote="5332928:IgA написав: fler написав:
И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы .
та Вас иногда тяжело понять
fler написав:
Якщо нічого не "вилізло" після вакцини, то є шанс отримати у тих проміжках часу, коли вакцина вже не діє, а наступний укол ви ще не зробили. Адже ваш природній імунітет допомогти нічим не зможе, бо він тепер вакцинозалежний
.
Невже вакцинація впливає на природній імунітет?
Щось пропустив.
Була якась інформація про дослідження чи тільки завчасні безпідставні побоювання?
а як ти думаєш, якщо тренувати собаку реагувати на тротил, чи буде вона винюхувати кокс?[/quote]
____________________________
Я думаю, що це таке ж недоречне порівняння, як і з водіями та воєнним комунізмом.
Єдиний момент, який мені не подобається у масовій вакцинації, це неврахування того, що звичайний похід у районну поліклініку до сімейного лікаря по суті є зараженням, тренуванням, вакцинацією, бустером)). Живим вірусом.
Бо в такому столпотворінні потенційно хворих дозу отримаєш точно.
Але й тут, якщо в розвинутих країнах Заходу масово вакцинують ..., то ризики зайвого вакцинування вважаються не такими вже й негативними.
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detroytred
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