В России , кстати, тоже вход по QR кодам, в рестики даже. Хотя, это им не особо помогает... Сегодня по радио услышал, что продажи алкоголя увеличились на 75 % за ту неделю, что они отдыхали
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В России , кстати, тоже вход по QR кодам, в рестики даже. Хотя, это им не особо помогает... Сегодня по радио услышал, что продажи алкоголя увеличились на 75 % за ту неделю, что они отдыхали
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Наше (а так же их) традиционное разгильдяйство и коррупция.
И пусть потом Вкладчик рассказывает,что это ООН спланировало уменьшение численности мышебратьев, украинцев и др.
Конечно, это не сами себя своей глупостью и безответственностью выпиливают.
Не иначе как Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН привез корабль с ромом для туземцев. Лично!!
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 лис, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:01
IgA
Все, что написано в этом посте, не является истиной в последней инстанции.
Профи объясняют вакцинозависимость, проводя аналогию с алкозависимостью. В организме человека сам по себе присутствует/вырабатывается алкоголь. Когда человек потребляет алкоголь извне, то его организм начинает меньше вырабатывать «свой» алкоголь. Чем больше потребляется извне, тем меньше вырабатывается организмом. Если прекратить потребление извне, то «своего» алкоголя организму будет нехватать. Возникает зависимость. Также с вакцинацией. Есть свой природный иммунитет. Когда колют вакцину, свой начинает меньше вырабатываться. Перестали колоть вакцину – привет иммунодефицит. Это я вкратце обяснила, как могла, не вдаваясь…
Грубая ошибка сравнивать вакцину от ковида с вакцинами от других болезней (кори, тубика и т.д). Считается, что гриппом и ОРВИ полезнее переболеть, чем привиться от них, потому что укрепляется иммунитет. Дискутировать на эту тему можно бесконечно, потому что в каждом индивидуальном случае могут быть свои противопоказания. Поэтому вакцинация от ковида «всех подряд» выглядит, мягко говоря, нецелесообразной.
Кого слушать, что читать и чему верить – каждый выбирает/решает сам.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Мы обнаружили, что самый высокий недоучет в Узбекистане (в 30 раз), Казахстане (в 12 раз), Беларуси (15), Египте (13) и России (6,7).
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:13
#Вакцына вбывця
И правда ужас. Не то, что до вакцинации было в Британии.
Третья колонка - суточные смерти в Британии. (кликабельно)
З.Ы. Сравнивать сегодняшние 250 в Британии с вдвое меньшей непривитой Украиной и их 600-800 в сутки не будем, Яма сказал, что в ней жирные и бухают. Они и так обречены.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 лис, 2021 13:18, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:14
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:20
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:30
Пятница к пятнице:
696/750
Устойчивого падения пока нет. К 50 пока тоже не летим.
Все громче слышен голос доктора наук "я же говорила, что все позади!", и снова переобувание
и это после того, как уже есть хуже, чем в РФ.
Напомню, население Украина и РФ отличается в 4 раза.
Украина топчется у отметки 700, РФ у отметки 1200. У кого хуже? Подождем математиков из бани.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 лис, 2021 13:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:34
Я не преподаю Что есть дичь и кто из ху - время покажет. Одни яростно цитируют Истребина и Ножевникову, другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:39
Мда, один уже оттуда вылез
Так шо буим делать - умножать на 6,7 или как?
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