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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4278427942804281>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

justit написав:
  IgA написав: Вот в Уэльсе и Шотландии на слово уже не верят, ковид паспорт на массовых мероприятиях требуют.


Так совпало, что сейчас общаюсь с музыкантом из Cardiff
Вакцинирован конечно.
Но показывал фотки с недавнего концерта Erasure in Cardiff
Да, при входе сканировали сертификаты.
В России , кстати, тоже вход по QR кодам, в рестики даже. Хотя, это им не особо помогает... Сегодня по радио услышал, что продажи алкоголя увеличились на 75 % за ту неделю, что они отдыхали
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Binimovich написав:Хотя, это им не особо помогает.

Наше (а так же их) традиционное разгильдяйство и коррупция.
И пусть потом Вкладчик рассказывает,что это ООН спланировало уменьшение численности мышебратьев, украинцев и др.
Конечно, это не сами себя своей глупостью и безответственностью выпиливают.

  Binimovich написав:продажи алкоголя увеличились на 75 %

Не иначе как Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН привез корабль с ромом для туземцев. Лично!!
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 лис, 2021 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:01

IgA
Все, что написано в этом посте, не является истиной в последней инстанции.
Профи объясняют вакцинозависимость, проводя аналогию с алкозависимостью. В организме человека сам по себе присутствует/вырабатывается алкоголь. Когда человек потребляет алкоголь извне, то его организм начинает меньше вырабатывать «свой» алкоголь. Чем больше потребляется извне, тем меньше вырабатывается организмом. Если прекратить потребление извне, то «своего» алкоголя организму будет нехватать. Возникает зависимость. Также с вакцинацией. Есть свой природный иммунитет. Когда колют вакцину, свой начинает меньше вырабатываться. Перестали колоть вакцину – привет иммунодефицит. Это я вкратце обяснила, как могла, не вдаваясь… :wink:
Грубая ошибка сравнивать вакцину от ковида с вакцинами от других болезней (кори, тубика и т.д). Считается, что гриппом и ОРВИ полезнее переболеть, чем привиться от них, потому что укрепляется иммунитет. Дискутировать на эту тему можно бесконечно, потому что в каждом индивидуальном случае могут быть свои противопоказания. Поэтому вакцинация от ковида «всех подряд» выглядит, мягко говоря, нецелесообразной.
Кого слушать, что читать и чему верить – каждый выбирает/решает сам.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  safonovstanislav написав:87. Египет 4 (11%/18%)

Мы обнаружили, что самый высокий недоучет в Узбекистане (в 30 раз), Казахстане (в 12 раз), Беларуси (15), Египте (13) и России (6,7). 

https://russian.eurasianet.org/%D1%81%D ... 0%B8%D0%B5
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:13

#Вакцына вбывця

  fler написав:График смертности почему-то показывает ее рост в последнее время, 250-290 чел/сутки.

И правда ужас. Не то, что до вакцинации было в Британии.
Третья колонка - суточные смерти в Британии. (кликабельно)
Зображення

З.Ы. Сравнивать сегодняшние 250 в Британии с вдвое меньшей непривитой Украиной и их 600-800 в сутки не будем, Яма сказал, что в ней жирные и бухают. Они и так обречены.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 лис, 2021 13:18, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:14

  fler написав:Все, что написано в этом посте, не является истиной в последней инстанции.


Вы похоже решили заменить временно отсутствующего будивельника в плане производства псевдонаучной дичи. жаль людей за чье образование Вы ответственны :D
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:В организме человека сам по себе присутствует/вырабатывается алкоголь.
у одних коньяк у других пиво
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:30

Пятница к пятнице:

696/750
Устойчивого падения пока нет. К 50 пока тоже не летим.
Все громче слышен голос доктора наук "я же говорила, что все позади!", и снова переобувание
  fler написав:уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.
и это после того, как уже есть хуже, чем в РФ. :lol:

Напомню, население Украина и РФ отличается в 4 раза.

Украина топчется у отметки 700, РФ у отметки 1200. У кого хуже? Подождем математиков из бани.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 12 лис, 2021 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:34

  IgA написав:
  fler написав:Все, что написано в этом посте, не является истиной в последней инстанции.


Вы похоже решили заменить временно отсутствующего будивельника в плане производства псевдонаучной дичи. жаль людей за чье образование Вы ответственны :D


Я не преподаю :wink: Что есть дичь и кто из ху - время покажет. Одни яростно цитируют Истребина и Ножевникову, другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:39

  Hotab написав:Пятница к пятнице:

696/750
Устойчивого падения пока нет. К 50 пока тоже не летим.
Все громче слышен голос доктора наук "я же говорила, что все позади!", и снова переобувание
  fler написав:уже объясняла, почему у нас не будет как в РФ.
и это после того, как уже есть хуже, чем в РФ. :lol:

Напомню, население Украина и РФ отличается в 4 раза.

Украина топчется у отметки 700, РФ у отметки 1200. У кого хуже? Подождем математиков из бани.


Мда, один уже оттуда вылез :roll:
  Hotab написав:Мы обнаружили, что самый высокий недоучет в Узбекистане (в 30 раз), Казахстане (в 12 раз), Беларуси (15), Египте (13) и России (6,7).
https://russian.eurasianet.org/%D1%81%D ... 0%B8%D0%B5


Так шо буим делать - умножать на 6,7 или как? :mrgreen:
fler
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