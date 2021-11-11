Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:01

Кого слушать, что читать и чему верить – каждый выбирает/решает сам.

Профи объясняют вакцинозависимость, проводя аналогию с алкозависимостью. В организме человека сам по себе присутствует/вырабатывается алкоголь. Когда человек потребляет алкоголь извне, то его организм начинает меньше вырабатывать «свой» алкоголь. Чем больше потребляется извне, тем меньше вырабатывается организмом. Если прекратить потребление извне, то «своего» алкоголя организму будет нехватать. Возникает зависимость. Также с вакцинацией. Есть свой природный иммунитет. Когда колют вакцину, свой начинает меньше вырабатываться. Перестали колоть вакцину – привет иммунодефицит. Это я вкратце обяснила, как могла, не вдаваясь…Грубая ошибка сравнивать вакцину от ковида с вакцинами от других болезней (кори, тубика и т.д). Считается, что гриппом и ОРВИ полезнее переболеть, чем привиться от них, потому что укрепляется иммунитет. Дискутировать на эту тему можно бесконечно, потому что в каждом индивидуальном случае могут быть свои противопоказания. Поэтому вакцинация от ковида «всех подряд» выглядит, мягко говоря, нецелесообразной.