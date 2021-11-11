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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:46
fler написав:
Так шо буим делать - умножать на 6,7 или как?
Когда "вылезет" второй, поинтересуетесь у него "трусы или хрестик"?
Он вам назначит, работать с официальной инфо, или реальной. Единственное, что во имя трусов и хрестика обе страны надо брать одинаково.
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Hotab
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:48
Hotab написав:
Сравнивать сегодняшние 250 в Британии с вдвое меньшей непривитой Украиной и их 600-800 в сутки не будем...
Почему нет, если вам так припекло?
Британия - двумя дозами 67% + бустер более 70% в возрасте от 80 лет и почти 60% от 50 лет
Украина - двумя дозами 28%
Другие факторы, типа качество медицины, уровень ее финансирования, благосостояние народа и т.д. и т.п. не будем?
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fler
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:52
fler написав:
Почему нет, если вам так припекло
Припекло вам, что вы с истерикой пришли в топик и кричите, что у Британии ужас, 250 смертей в сутки .
Во вдвое меньше Украине 700-800. Это "не ужас, все позади и не будет как в РФ"?
В самой же, непривитой Британии образца январь 2021 было 2000+ смертей в сутки. Это было не ужас? Ужас сейчас,вакцына нэ працюе?))
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Hotab
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:20
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Xenon
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:53
stm написав: yama написав: stm написав:
......
Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно.
легко ! от сейчас ?
Легко! По рукам, с этой минуты
Напрасно.
Это ничему не поможет.
Болтунов здесь хватает (не о Вас). Одним больше, одним меньше, особой роли не играет.
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:09
Xenon написав:
отож, маєм першу стадію "вакцинозалежності", далі буде
flyman написав: fler написав:
Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин
.
Об этом сообщает The Independent.
«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета
», — цитирует издание специалиста.
Вакцинозависимость?
Не, не слышали...
так ніби ковід сертифікати дійсні будуть не 180 днів, а 90.
А там 60, потім 30.
Далі прийдеться колотися кожні 3 дні, хто доживе.
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flyman
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Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:15
flyman , "сертифікат для перехворілих", "сертифікат для уколотих"..
Воно і зрозуміло, нюх натаскувували на тротил, а тут кокс..
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Hotab
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