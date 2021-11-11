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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4278427942804281

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Так шо буим делать - умножать на 6,7 или как?

Когда "вылезет" второй, поинтересуетесь у него "трусы или хрестик"?
Он вам назначит, работать с официальной инфо, или реальной. Единственное, что во имя трусов и хрестика обе страны надо брать одинаково. :mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:48

  Hotab написав:Сравнивать сегодняшние 250 в Британии с вдвое меньшей непривитой Украиной и их 600-800 в сутки не будем...


Почему нет, если вам так припекло?
Британия - двумя дозами 67% + бустер более 70% в возрасте от 80 лет и почти 60% от 50 лет :shock:
Украина - двумя дозами 28%

Другие факторы, типа качество медицины, уровень ее финансирования, благосостояние народа и т.д. и т.п. не будем? :wink:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 13:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Почему нет, если вам так припекло

Припекло вам, что вы с истерикой пришли в топик и кричите, что у Британии ужас, 250 смертей в сутки .
Во вдвое меньше Украине 700-800. Это "не ужас, все позади и не будет как в РФ"? 8)

В самой же, непривитой Британии образца январь 2021 было 2000+ смертей в сутки. Это было не ужас? Ужас сейчас,вакцына нэ працюе?))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:20

КМУ змінив строк дії сертифікату для перехворілих на Covid-19: замість 180 тепер 105 днів

https://news.dtkt.ua/society/community/ ... s_12112021
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 14:53

  stm написав:
  yama написав:
  stm написав:......
Давайте, я ухожу и Вы. Справедливо, уравновешенно.

легко ! от сейчас ?

Легко! По рукам, с этой минуты :)

Напрасно.
Это ничему не поможет.
Болтунов здесь хватает (не о Вас). Одним больше, одним меньше, особой роли не играет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:09

вакцинозалежність

  Xenon написав:
КМУ змінив строк дії сертифікату для перехворілих на Covid-19: замість 180 тепер 105 днів

https://news.dtkt.ua/society/community/ ... s_12112021


отож, маєм першу стадію "вакцинозалежності", далі буде

  flyman написав:
  fler написав:Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин. :shock:
Об этом сообщает The Independent.
«Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — цитирует издание специалиста.

Вакцинозависимость? :shock: Не, не слышали...

так ніби ковід сертифікати дійсні будуть не 180 днів, а 90.
А там 60, потім 30.
Далі прийдеться колотися кожні 3 дні, хто доживе.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:15

flyman , "сертифікат для перехворілих", "сертифікат для уколотих"..

Воно і зрозуміло, нюх натаскувували на тротил, а тут кокс..
Hotab
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