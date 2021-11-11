fler написав:Так шо буим делать - умножать на 6,7 или как?
Когда "вылезет" второй, поинтересуетесь у него "трусы или хрестик"? Он вам назначит, работать с официальной инфо, или реальной. Единственное, что во имя трусов и хрестика обе страны надо брать одинаково.
отож, маєм першу стадію "вакцинозалежності", далі буде
flyman написав:
fler написав:Главный врач-консультант Агентства по санитарно-эпидемиологической безопасности Великобритании Сьюзан Хопкинс в эфире «Би-би-си» заявила, что основной причиной смерти привившихся от COVID-19 британцев является снижение со временем эффективности вакцин. Об этом сообщает The Independent. «Мы по-прежнему фиксируем смерти главных образом среди невакцинированного населения, но все больше смертей и в вакцинированной группе из-за снижения иммунитета», — цитирует издание специалиста.
Вакцинозависимость? Не, не слышали...
так ніби ковід сертифікати дійсні будуть не 180 днів, а 90. А там 60, потім 30. Далі прийдеться колотися кожні 3 дні, хто доживе.
fler написав:Все, что написано в этом посте, не является истиной в последней инстанции.
Вы похоже решили заменить временно отсутствующего будивельника в плане производства псевдонаучной дичи. жаль людей за чье образование Вы ответственны
Я не преподаю Что есть дичь и кто из ху - время покажет. Одни яростно цитируют Истребина и Ножевникову, другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.
Одни дают, как минимум, ссылки на цитаты, другие цитируют не понятно что и не понятно кого. Или выдают своё мнение за мнение "профильных ученых и практиков". Потом, правда, легко открещиваются от своих слов, рассказывая: "И прошу (который раз!) не приписывать мне Ваши выводы".