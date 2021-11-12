Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:56

Хроника приближения к 50.



За вчера 750 смертей.

За последние 7 дней 4765 смертей, т.е. среднесуточное 681 смерть (на вчера 4711 и 673, 8 ноября было 680).



За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.



В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".

Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" 680.



Число активных случаев продолжает расти - сегодня уже 509 291 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, вчера было 507 924). Рост явно замедлился, количество выздоровевших приближается к числу новых случаев.

На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.

С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 21493 смерти.

Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка. Единственный вопрос, насколько.



P.s. Все данные по ворлдметру.

P.p.s. По России 11 ноября - 40 123 новых случая заболевания и 1235 новых случаев смерти. 5 ноября было 1188 смертей и новый рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 9 ноября 1239 смертей.