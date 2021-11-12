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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4279428042814282

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 121
Мені вже зробили щеплення
55%
67
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
24
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:тобто натреновані собаки-антитіла на живих вірусах гірше, чим натреновані на якісь жижі із шмурдяка

Я не вірусолог, не знаю. А ви? Просто Л.логіка?
Якби вона була у нашої публіки не на рівні інфузорії в туфельках, ми б давно не сиділи в червоній зоні та не заривали по 1000+ зайвих.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:40

  flyman написав:
  Hotab написав:flyman , "сертифікат для перехворілих", "сертифікат для уколотих"..

Воно і зрозуміло, нюх натаскувували на тротил, а тут кокс..

тобто натреновані собаки-антитіла на живих вірусах гірше, чим натреновані на якісь жижі із шмурдяка.

а пластикові помідори з супермаркету ліпші, чим із власного городу

опри зниження ефективності вакцин проти зараження коронавірусною інфекцією протягом пів року після другої дози, запобігання госпіталізації з COVID-19 залишилося на "відмінному" рівні – тут зниження захисту не спостерігається. Про це пишуть у препринті дослідження у Фінляндії місцеві вчені.

Через появу дельта-штаму та послаблення з плином часом імунного захисту, ефективність вакцин знизилася проти зараження та легкого перебігу хвороби.

Автори провели загальнонаціональне дослідження серед 427 905 медпрацівників віком 16–69 років: 68% – медсестри, 6% – лікарі, 3% – стоматологи та 23% – інші фахівці. Люди з інфекцією до 27 грудня 2020 (старт вакцинації) були виключені з дослідження.

Кінець дослідження – 26 серпня 2021-го (якщо результат був інфекцією) або 26 жовтня (для всіх інших). До кінця періоду спостереження 90% медпрацівників одержали хоча б одну дозу. Дві дози Pfizer або Moderna отримали 74% учасників, AstraZeneca – 3%, AstraZeneca плюс Pfizer чи Moderna – 7%."
https://news.liga.net/ua/world/news/vak ... finlyandii

Источники
https://www.medrxiv.org/content/10.1101 ... 21265791v2
https://www.finlex.fi/en/laki/kaannokse ... 161227.pdf
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 15:56

Хроника приближения к 50.

За вчера 750 смертей.
За последние 7 дней 4765 смертей, т.е. среднесуточное 681 смерть (на вчера 4711 и 673, 8 ноября было 680).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" 680.

Число активных случаев продолжает расти - сегодня уже 509 291 (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, вчера было 507 924). Рост явно замедлился, количество выздоровевших приближается к числу новых случаев.
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 21493 смерти.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка. Единственный вопрос, насколько.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 11 ноября - 40 123 новых случая заболевания и 1235 новых случаев смерти. 5 ноября было 1188 смертей и новый рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 9 ноября 1239 смертей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 16:59

  flyman написав:В ОП думають (заодно і ваки), що якщо зроблять поголовну вакцинацію і ревакцинацію, то при зруйнованій медицині смертність (і надлишкова і ковідна і всяка) знизиться. Гагага.

Замість системи медицини - система примусу. Але всі будуть здорові (офіційно). Зе Партія піклується про ваше здоров"я. Ура, тавагіщі!

Ура кричать не обязательно.
Но думаю, что смертность таки снизится. И госпитализация тоже.
Правда, не всяка, а только ковидная и надлишкова.
Смертность от онко или сердечно-сосудистых заболеваний, естественно, от ковидной вакцины не упадёт.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот ещё один повод задуматься насчёт долгосрочных последствий недостаточно испытанных вакцин.

Существуют вещества, которые убивают в 100% случаев, а инкубационный период может доходить до 10 лет!

Вот так, скушали хлебушек с необычной приправой, и за 10 лет ваш мозг превращается в решето.

При разработке вакцин, работа идёт на микроуровне. Вот так, случайно создастся белок закрученный по-особому, и через 5-10 лет смерть в мучениях всех, кто употребил. А времени на достаточное тестирование их вакцин, производителям просто не дали

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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:06

Пугающая социология от Института Будущего. Во-первых, потому что 36% не собирается вакцинироваться даже видя происходящее. Во-вторых, потому что среди антивакцинаторов молодых так же много, как и немолодых. Но это вы сами почитаете по ссылке, кому интересно.

А вот причины категорического отказа, названные купившими поддельные сертификаты, таки хотелось бы разобрать:
- половина тупо "я так решил, я умнее всех";
- треть боятся мутаций (знали бы они еще, что это такое) и чипирования;
- и только 15% имеют пусть и надуманную, но рациональную мотивацию - ждут долгосрочных результатов КИ.

Вот, собственно, и объективная оценка качеству образования - некогда одного из сильнейших в естественных науках в мире :oops:

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https://uifuture.org/publications/vakcz ... vten-2021/
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:16

Нарешті, ось він - вихід для тих, хто боїться рептилоїдів Білгейца:
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  centurionus написав:Нарешті, ось він - вихід для тих, хто боїться рептилоїдів Білгейца:

Так північні олені саме тому і не хворіють на ковід. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 17:58

  zРадио написав:Пугающая социология от Института Будущего. Во-первых, потому что 36% не собирается вакцинироваться даже видя происходящее. Во-вторых, потому что среди антивакцинаторов молодых так же много, как и немолодых.
А вот причины категорического отказа, названные купившими поддельные сертификаты, таки хотелось бы разобрать:
- половина тупо "я так решил, я умнее всех";
- треть боятся мутаций (знали бы они еще, что это такое) и чипирования;
- и только 15% имеют пусть и надуманную, но рациональную мотивацию - ждут долгосрочных результатов КИ.
Вот, собственно, и объективная оценка качеству образования - некогда одного из сильнейших в естественных науках в мире :oops:
https://uifuture.org/publications/vakcz ... vten-2021/


А их Стратегия до 2030 года вас не испугала? Вся страна обсуждала обещанные учителям зарплаты 4000$/месяц, постройку 15 новых аэропортов в Украине и еще много чего. :mrgreen:
Сейчас Вы делаете выводы из опроса 217 человек, считая такую выборку репрезентативной для Украины? :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:10

  fler написав:А их Стратегия до 2030 года вас не испугала? Вся страна обсуждала обещанные учителям зарплаты 4000$/месяц, постройку 15 новых аэропортов в Украине и еще много чего. :mrgreen:


Нет в Стратегии 2030 зарплат 4к - не повторяйте медийные выдумки )) И УИБ - не единственный, кто ее готовил

  fler написав:Сейчас Вы делаете выводы из опроса 217 человек, считая такую выборку репрезентативной для Украины? :shock:


Выборка - 2400 человек, а репрезентативность - не только количественное понятие. Не умничайте не по делу :) Опрос подготовлен и проведен профессионально. Лучше ответьте, почему из 2400 респондентов 217 не постеснялись ответить, что купили поддельный сертификат? Сколько же их всего, и что с этим делать?..
zРадио
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
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