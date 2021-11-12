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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4280428142824283 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 123 Мені вже зробили щеплення 55% 68 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 123 Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:40 В Сумской области суд обязал украинца заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина – он находился на улице без подтверждающих личность документов. Еще 454 грн он должен уплатить в качестве судебного сбора, сообщает Обозреватель.

к мужчине на улице подошли полицейские и попросили предъявить документы. Их у него не оказалось, поэтому правоохранители выписали протокол и направили его в суд.

Судья же указал, что согласно постановлению Кабмина, до 31 декабря 2021 года на всей территории Украины действуют карантинные ограничения. Согласно им, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, запрещается. В Сумской области суд обязал украинца заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина – он находился на улице без подтверждающих личность документов. Еще 454 грн он должен уплатить в качестве судебного сбора, сообщает Обозреватель.к мужчине на улице подошли полицейские и попросили предъявить документы. Их у него не оказалось, поэтому правоохранители выписали протокол и направили его в суд.Судья же указал, что согласно постановлению Кабмина, до 31 декабря 2021 года на всей территории Украины действуют карантинные ограничения. Согласно им, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, запрещается. edvardd

Повідомлень: 6644 З нами з: 20.11.08 Подякував: 115 раз. Подякували: 1681 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:01 zРадио написав: fler написав: А их Стратегия до 2030 года вас не испугала? Вся страна обсуждала обещанные учителям зарплаты 4000$/месяц, постройку 15 новых аэропортов в Украине и еще много чего. А их Стратегия до 2030 года вас не испугала? Вся страна обсуждала обещанные учителям зарплаты 4000$/месяц, постройку 15 новых аэропортов в Украине и еще много чего.



Нет в Стратегии 2030 зарплат 4к - не повторяйте медийные выдумки )) И УИБ - не единственный, кто ее готовил Нет в Стратегии 2030 зарплат 4к - не повторяйте медийные выдумки )) И УИБ - не единственный, кто ее готовил



zРадио, я прекрасно знаю, кто ее готовил и лично присутствовала на первой официальной презентации этой Стратегии. Так что никаких "выдумок". То, что Стратегию позже переработали с привлечением людей из НАНУ - другой вопрос. Но первоначальный вариант, звыняйте, они готовили и пиарили сами, причем презентация была ввиде короткого фильма о нашей жизни в 2030 году. Жаль, что этот ролик не пустили "в народ".



zРадио написав: fler написав: Сейчас Вы делаете выводы из опроса 217 человек, считая такую выборку репрезентативной для Украины? Сейчас Вы делаете выводы из опроса 217 человек, считая такую выборку репрезентативной для Украины?



Выборка - 2400 человек, а репрезентативность - не только количественное понятие. Не умничайте не по делу Опрос подготовлен и проведен профессионально. Лучше ответьте, почему из 2400 респондентов 217 не постеснялись ответить, что купили поддельный сертификат? Сколько же их всего, и что с этим делать?.. Выборка - 2400 человек, а репрезентативность - не только количественное понятие. Не умничайте не по делуОпрос подготовлен и проведен профессионально. Лучше ответьте, почему из 2400 респондентов 217 не постеснялись ответить, что купили поддельный сертификат? Сколько же их всего, и что с этим делать?..



zРадио, притащили сюда мусор, так выгребайте

Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны, тем более с не количественной стороны этого понятия. Почему не постеснялись? ХЗ что у них в голове. Сколько всего - по моим оценкам, из тех, что пошли делать прививку после августа - процентов 30-40. Что делать? Оставить людей в покое. Обязаловки быть не должно. Ковидные деньги в 2020 году пилили, как хотели. Что мешало оснастить больницы всем необходимым? Почему на доплаты медикам не нашлось, зато на доплаты милиции из ковидного фонда - аж бегом Деньги на закупку и утилизацию вакцин тоже можно было потратить гораздо эффективнее. Не надо рассказывать, что необходимое кол-во вакцин нельзя было подсчитать. Прекрасно видели по всем опросам (и записям в очередь) число желающих привиться. zРадио, я прекрасно знаю, кто ее готовил и лично присутствовала на первой официальной презентации этой Стратегии. Так что никаких "выдумок". То, что Стратегию позже переработали с привлечением людей из НАНУ - другой вопрос. Но первоначальный вариант, звыняйте, они готовили и пиарили сами, причем презентация была ввиде короткого фильма о нашей жизни в 2030 году. Жаль, что этот ролик не пустили "в народ".zРадио, притащили сюда мусор, так выгребайтеЕще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны, тем более с не количественной стороны этого понятия. Почему не постеснялись? ХЗ что у них в голове. Сколько всего - по моим оценкам, из тех, что пошли делать прививку после августа - процентов 30-40.Что делать? Оставить людей в покое. Обязаловки быть не должно. Ковидные деньги в 2020 году пилили, как хотели. Что мешало оснастить больницы всем необходимым? Почему на доплаты медикам не нашлось, зато на доплаты милиции из ковидного фонда - аж бегомДеньги на закупку и утилизацию вакцин тоже можно было потратить гораздо эффективнее. Не надо рассказывать, что необходимое кол-во вакцин нельзя было подсчитать. Прекрасно видели по всем опросам (и записям в очередь) число желающих привиться. fler

Повідомлень: 2281 З нами з: 07.08.09 Подякував: 711 раз. Подякували: 872 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:08 safonovstanislav написав: Вот ещё один повод задуматься насчёт долгосрочных последствий недостаточно испытанных вакцин.



Существуют вещества, которые убивают в 100% случаев, а инкубационный период может доходить до 10 лет!



Вот так, скушали хлебушек с необычной приправой, и за 10 лет ваш мозг превращается в решето.



При разработке вакцин, работа идёт на микроуровне. Вот так, случайно создастся белок закрученный по-особому, и через 5-10 лет смерть в мучениях всех, кто употребил. А времени на достаточное тестирование их вакцин, производителям просто не дали

Вот ещё один повод задуматься насчёт долгосрочных последствий недостаточно испытанных вакцин.Существуют вещества, которые убивают в 100% случаев, а инкубационный период может доходить до 10 лет!Вот так, скушали хлебушек с необычной приправой, и за 10 лет ваш мозг превращается в решето.При разработке вакцин, работа идёт на микроуровне. Вот так, случайно создастся белок закрученный по-особому, и через 5-10 лет смерть в мучениях всех, кто употребил. А времени на достаточное тестирование их вакцин, производителям просто не дали

Есть страшилка еще страшнее: размножение вирусов идет на микроуровне. Вот так, случайно создастся белок закрученный по-особому, и через 5-10 лет смерть в мучениях всех, кто переболел. А времени на достаточное тестирование коронавируса, никому просто не дали Есть страшилка еще страшнее: размножение вирусов идет на микроуровне. Вот так, случайно создастся белок закрученный по-особому, и через 5-10 лет смерть в мучениях всех, кто переболел. А времени на достаточное тестирование коронавируса, никому просто не дали _hunter Повідомлень: 5434 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:12 Re: Эпидемия коронавируса в мире На новом инфекционном фронте не хватает не только кислорода и аппаратов респираторной поддержки. В остром дефиците – непререкаемые авторитеты врачебной мысли. Каждый может найти "своего" глашатая, чьё вещание убеждает. В диаметрально противоположных зачастую вещах. Инфекция, с виду объединив, таки разделила общество. Разобщила. На тех, кто прав и... прав? А правда – она одна. Жизнь. Сколько ещё судеб перемелет инфекционный процесс, прежде чем споры о пользе вакцин прекратятся? Как ещё должна обмельчать ценность человеческой жизни, и какой рутиной стать должна смерть, чтобы следом за Мором наступил Ренессанс? Уже два года не изводит себя подобной полемикой Человек. Быть может, единственный, кого сейчас, затаив дыхание, слушать бы и читать. Чьими словами взывать к близким, которых хочется уберечь.

Светлой памяти Доктора Сницаря.(С) tatmech

Повідомлень: 56 З нами з: 30.04.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:19 fler написав: zРадио, я прекрасно знаю, кто ее готовил и лично присутствовала на первой официальной презентации этой Стратегии. Так что никаких "выдумок". То, что Стратегию позже переработали с привлечением людей из НАНУ - другой вопрос. Но первоначальный вариант, звыняйте, они готовили и пиарили сами, причем презентация была ввиде короткого фильма о нашей жизни в 2030 году. Жаль, что этот ролик не пустили "в народ" zРадио, я прекрасно знаю, кто ее готовил и лично присутствовала на первой официальной презентации этой Стратегии. Так что никаких "выдумок". То, что Стратегию позже переработали с привлечением людей из НАНУ - другой вопрос. Но первоначальный вариант, звыняйте, они готовили и пиарили сами, причем презентация была ввиде короткого фильма о нашей жизни в 2030 году. Жаль, что этот ролик не пустили "в народ"



И кому же "официально" показывали эти ролики, можно уточнить? Бисер метать не стану, но то, что видел я, сильно отличается и по контенту, и форме представления



fler написав: zРадио, притащили сюда мусор, так выгребайте zРадио, притащили сюда мусор, так выгребайте



Если бы ковид-диссиденты и антивацинаторы убирали свой мусор, ветка была бы на порядок короче



fler написав: Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны



А давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду И кому же "официально" показывали эти ролики, можно уточнить? Бисер метать не стану, но то, что видел я, сильно отличается и по контенту, и форме представленияЕсли бы ковид-диссиденты и антивацинаторы убирали свой мусор, ветка была бы на порядок корочеА давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду zРадио

Повідомлень: 11607 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2721 раз. Подякували: 5984 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:33



Одесса обл., где-то в конце по вакцинации:



Найди 10 отличий.



пс. Я бы еще Моршин притулил, но хз где его искать. Киев, лидер по вакцинации:Одесса обл., где-то в конце по вакцинации:Найди 10 отличий.пс. Я бы еще Моршин притулил, но хз где его искать. Ромасик Повідомлень: 3325 З нами з: 30.03.15 Подякував: 705 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:44 Ромасик написав: Киев, лидер по вакцинации:



Одесса обл., где-то в конце по вакцинации:



Найди 10 отличий.

Киев, лидер по вакцинации:Одесса обл., где-то в конце по вакцинации:Найди 10 отличий.

Дык эта: население Киева -- 2.8 лямя, Одесса -- 0.9...

Ну и в "лидере по вакцинации" даже 40% народу полностью не "прокололи" еще. Дык эта: население Киева -- 2.8 лямя, Одесса -- 0.9...Ну и в "лидере по вакцинации" даже 40% народу полностью не "прокололи" еще. _hunter Повідомлень: 5434 З нами з: 22.03.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 389 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:49 fler написав: другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе. другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.



Так можно ссылку на профи, а не Ваш пересказ? И желательно в научном журнале, а не в гугл переводе латеральных мыслителей.

Мне про алкогольную зависимость особенно понравилось, будивельник бы до такого не додумался бы точно Так можно ссылку на профи, а не Ваш пересказ? И желательно в научном журнале, а не в гугл переводе латеральных мыслителей.Мне про алкогольную зависимость особенно понравилось, будивельник бы до такого не додумался бы точно IgA Повідомлень: 949 З нами з: 02.07.15 Подякував: 37 раз. Подякували: 154 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4280428142824283 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7852 12694940

ЛОБ П'ят 12 лис, 2021 11:13