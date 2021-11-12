В Сумской области суд обязал украинца заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина – он находился на улице без подтверждающих личность документов. Еще 454 грн он должен уплатить в качестве судебного сбора, сообщает Обозреватель. к мужчине на улице подошли полицейские и попросили предъявить документы. Их у него не оказалось, поэтому правоохранители выписали протокол и направили его в суд. Судья же указал, что согласно постановлению Кабмина, до 31 декабря 2021 года на всей территории Украины действуют карантинные ограничения. Согласно им, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, запрещается.
fler написав:А их Стратегия до 2030 года вас не испугала? Вся страна обсуждала обещанные учителям зарплаты 4000$/месяц, постройку 15 новых аэропортов в Украине и еще много чего.
Нет в Стратегии 2030 зарплат 4к - не повторяйте медийные выдумки )) И УИБ - не единственный, кто ее готовил
zРадио, я прекрасно знаю, кто ее готовил и лично присутствовала на первой официальной презентации этой Стратегии. Так что никаких "выдумок". То, что Стратегию позже переработали с привлечением людей из НАНУ - другой вопрос. Но первоначальный вариант, звыняйте, они готовили и пиарили сами, причем презентация была ввиде короткого фильма о нашей жизни в 2030 году. Жаль, что этот ролик не пустили "в народ".
zРадио написав:
fler написав:Сейчас Вы делаете выводы из опроса 217 человек, считая такую выборку репрезентативной для Украины?
Выборка - 2400 человек, а репрезентативность - не только количественное понятие. Не умничайте не по делу Опрос подготовлен и проведен профессионально. Лучше ответьте, почему из 2400 респондентов 217 не постеснялись ответить, что купили поддельный сертификат? Сколько же их всего, и что с этим делать?..
zРадио, притащили сюда мусор, так выгребайте Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны, тем более с не количественной стороны этого понятия. Почему не постеснялись? ХЗ что у них в голове. Сколько всего - по моим оценкам, из тех, что пошли делать прививку после августа - процентов 30-40. Что делать? Оставить людей в покое. Обязаловки быть не должно. Ковидные деньги в 2020 году пилили, как хотели. Что мешало оснастить больницы всем необходимым? Почему на доплаты медикам не нашлось, зато на доплаты милиции из ковидного фонда - аж бегом Деньги на закупку и утилизацию вакцин тоже можно было потратить гораздо эффективнее. Не надо рассказывать, что необходимое кол-во вакцин нельзя было подсчитать. Прекрасно видели по всем опросам (и записям в очередь) число желающих привиться.
safonovstanislav написав:Вот ещё один повод задуматься насчёт долгосрочных последствий недостаточно испытанных вакцин.
Существуют вещества, которые убивают в 100% случаев, а инкубационный период может доходить до 10 лет!
Вот так, скушали хлебушек с необычной приправой, и за 10 лет ваш мозг превращается в решето.
При разработке вакцин, работа идёт на микроуровне. Вот так, случайно создастся белок закрученный по-особому, и через 5-10 лет смерть в мучениях всех, кто употребил. А времени на достаточное тестирование их вакцин, производителям просто не дали
Есть страшилка еще страшнее: размножение вирусов идет на микроуровне. Вот так, случайно создастся белок закрученный по-особому, и через 5-10 лет смерть в мучениях всех, кто переболел. А времени на достаточное тестирование коронавируса, никому просто не дали
На новом инфекционном фронте не хватает не только кислорода и аппаратов респираторной поддержки. В остром дефиците – непререкаемые авторитеты врачебной мысли. Каждый может найти "своего" глашатая, чьё вещание убеждает. В диаметрально противоположных зачастую вещах. Инфекция, с виду объединив, таки разделила общество. Разобщила. На тех, кто прав и... прав? А правда – она одна. Жизнь. Сколько ещё судеб перемелет инфекционный процесс, прежде чем споры о пользе вакцин прекратятся? Как ещё должна обмельчать ценность человеческой жизни, и какой рутиной стать должна смерть, чтобы следом за Мором наступил Ренессанс? Уже два года не изводит себя подобной полемикой Человек. Быть может, единственный, кого сейчас, затаив дыхание, слушать бы и читать. Чьими словами взывать к близким, которых хочется уберечь. Светлой памяти Доктора Сницаря.(С)
fler написав:zРадио, я прекрасно знаю, кто ее готовил и лично присутствовала на первой официальной презентации этой Стратегии. Так что никаких "выдумок". То, что Стратегию позже переработали с привлечением людей из НАНУ - другой вопрос. Но первоначальный вариант, звыняйте, они готовили и пиарили сами, причем презентация была ввиде короткого фильма о нашей жизни в 2030 году. Жаль, что этот ролик не пустили "в народ"
И кому же "официально" показывали эти ролики, можно уточнить? Бисер метать не стану, но то, что видел я, сильно отличается и по контенту, и форме представления
fler написав:zРадио, притащили сюда мусор, так выгребайте
Если бы ковид-диссиденты и антивацинаторы убирали свой мусор, ветка была бы на порядок короче
fler написав:Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны
А давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду
fler написав:другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.
Так можно ссылку на профи, а не Ваш пересказ? И желательно в научном журнале, а не в гугл переводе латеральных мыслителей. Мне про алкогольную зависимость особенно понравилось, будивельник бы до такого не додумался бы точно