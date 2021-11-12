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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4280428142824283

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 123
Мені вже зробили щеплення
55%
68
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 18:40

:shock: В Сумской области суд обязал украинца заплатить 17 тыс. грн штрафа за нарушение карантина – он находился на улице без подтверждающих личность документов. Еще 454 грн он должен уплатить в качестве судебного сбора, сообщает Обозреватель.
к мужчине на улице подошли полицейские и попросили предъявить документы. Их у него не оказалось, поэтому правоохранители выписали протокол и направили его в суд.
Судья же указал, что согласно постановлению Кабмина, до 31 декабря 2021 года на всей территории Украины действуют карантинные ограничения. Согласно им, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, запрещается.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:01

  zРадио написав:
  fler написав:А их Стратегия до 2030 года вас не испугала? Вся страна обсуждала обещанные учителям зарплаты 4000$/месяц, постройку 15 новых аэропортов в Украине и еще много чего.


Нет в Стратегии 2030 зарплат 4к - не повторяйте медийные выдумки )) И УИБ - не единственный, кто ее готовил


zРадио, я прекрасно знаю, кто ее готовил и лично присутствовала на первой официальной презентации этой Стратегии. Так что никаких "выдумок". То, что Стратегию позже переработали с привлечением людей из НАНУ - другой вопрос. Но первоначальный вариант, звыняйте, они готовили и пиарили сами, причем презентация была ввиде короткого фильма о нашей жизни в 2030 году. Жаль, что этот ролик не пустили "в народ".

  zРадио написав:
  fler написав:Сейчас Вы делаете выводы из опроса 217 человек, считая такую выборку репрезентативной для Украины?


Выборка - 2400 человек, а репрезентативность - не только количественное понятие. Не умничайте не по делу :) Опрос подготовлен и проведен профессионально. Лучше ответьте, почему из 2400 респондентов 217 не постеснялись ответить, что купили поддельный сертификат? Сколько же их всего, и что с этим делать?..


zРадио, притащили сюда мусор, так выгребайте :)
Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны, тем более с не количественной стороны этого понятия. Почему не постеснялись? ХЗ что у них в голове. Сколько всего - по моим оценкам, из тех, что пошли делать прививку после августа - процентов 30-40. :roll: Что делать? Оставить людей в покое. Обязаловки быть не должно. Ковидные деньги в 2020 году пилили, как хотели. Что мешало оснастить больницы всем необходимым? Почему на доплаты медикам не нашлось, зато на доплаты милиции из ковидного фонда - аж бегом :shock: Деньги на закупку и утилизацию вакцин тоже можно было потратить гораздо эффективнее. Не надо рассказывать, что необходимое кол-во вакцин нельзя было подсчитать. Прекрасно видели по всем опросам (и записям в очередь) число желающих привиться.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:08

  safonovstanislav написав:Вот ещё один повод задуматься насчёт долгосрочных последствий недостаточно испытанных вакцин.

Существуют вещества, которые убивают в 100% случаев, а инкубационный период может доходить до 10 лет!

Вот так, скушали хлебушек с необычной приправой, и за 10 лет ваш мозг превращается в решето.

При разработке вакцин, работа идёт на микроуровне. Вот так, случайно создастся белок закрученный по-особому, и через 5-10 лет смерть в мучениях всех, кто употребил. А времени на достаточное тестирование их вакцин, производителям просто не дали

Есть страшилка еще страшнее: размножение вирусов идет на микроуровне. Вот так, случайно создастся белок закрученный по-особому, и через 5-10 лет смерть в мучениях всех, кто переболел. А времени на достаточное тестирование коронавируса, никому просто не дали :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

На новом инфекционном фронте не хватает не только кислорода и аппаратов респираторной поддержки. В остром дефиците – непререкаемые авторитеты врачебной мысли. Каждый может найти "своего" глашатая, чьё вещание убеждает. В диаметрально противоположных зачастую вещах. Инфекция, с виду объединив, таки разделила общество. Разобщила. На тех, кто прав и... прав? А правда – она одна. Жизнь. Сколько ещё судеб перемелет инфекционный процесс, прежде чем споры о пользе вакцин прекратятся? Как ещё должна обмельчать ценность человеческой жизни, и какой рутиной стать должна смерть, чтобы следом за Мором наступил Ренессанс? Уже два года не изводит себя подобной полемикой Человек. Быть может, единственный, кого сейчас, затаив дыхание, слушать бы и читать. Чьими словами взывать к близким, которых хочется уберечь.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:19

  fler написав:zРадио, я прекрасно знаю, кто ее готовил и лично присутствовала на первой официальной презентации этой Стратегии. Так что никаких "выдумок". То, что Стратегию позже переработали с привлечением людей из НАНУ - другой вопрос. Но первоначальный вариант, звыняйте, они готовили и пиарили сами, причем презентация была ввиде короткого фильма о нашей жизни в 2030 году. Жаль, что этот ролик не пустили "в народ"


И кому же "официально" показывали эти ролики, можно уточнить? Бисер метать не стану, но то, что видел я, сильно отличается и по контенту, и форме представления :wink:

  fler написав:zРадио, притащили сюда мусор, так выгребайте :)


Если бы ковид-диссиденты и антивацинаторы убирали свой мусор, ветка была бы на порядок короче :mrgreen:

  fler написав:Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны


А давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду :)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:33

Киев, лидер по вакцинации:
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Одесса обл., где-то в конце по вакцинации:
Зображення
Найди 10 отличий.

пс. Я бы еще Моршин притулил, но хз где его искать.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:44

  Ромасик написав:Киев, лидер по вакцинации:

Одесса обл., где-то в конце по вакцинации:

Найди 10 отличий.

Дык эта: население Киева -- 2.8 лямя, Одесса -- 0.9...
Ну и в "лидере по вакцинации" даже 40% народу полностью не "прокололи" еще.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:49

  fler написав:другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.


Так можно ссылку на профи, а не Ваш пересказ? И желательно в научном журнале, а не в гугл переводе латеральных мыслителей.
Мне про алкогольную зависимость особенно понравилось, будивельник бы до такого не додумался бы точно
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