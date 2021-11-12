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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4281428242834284>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 123
Мені вже зробили щеплення
55%
68
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:44

  Ромасик написав:Киев, лидер по вакцинации:

Одесса обл., где-то в конце по вакцинации:

Найди 10 отличий.

Дык эта: население Киева -- 2.8 лямя, Одесса -- 0.9...
Ну и в "лидере по вакцинации" даже 40% народу полностью не "прокололи" еще.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 19:49

  fler написав:другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.


Так можно ссылку на профи, а не Ваш пересказ? И желательно в научном журнале, а не в гугл переводе латеральных мыслителей.
Мне про алкогольную зависимость особенно понравилось, будивельник бы до такого не додумался бы точно
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:31

  zРадио написав:Пугающая социология от Института Будущего. Во-первых, потому что 36% не собирается вакцинироваться даже видя происходящее. Во-вторых, потому что среди антивакцинаторов молодых так же много, как и немолодых. Но это вы сами почитаете по ссылке, кому интересно.

А вот причины категорического отказа, названные купившими поддельные сертификаты, таки хотелось бы разобрать:
- половина тупо "я так решил, я умнее всех";
- треть боятся мутаций (знали бы они еще, что это такое) и чипирования;
- и только 15% имеют пусть и надуманную, но рациональную мотивацию - ждут долгосрочных результатов КИ.

Добавте в лагерь "антивакцинаторов" еще одного, а также его мотивацию ... председателя правления и генерального директора Pfizer, уроженца Греции, ветеринара по образованию Альберта Бурла :lol: :
"...I am 59 years old in good health. I am not working in the front line. So, my type is not recommended to get vaccination".

https://www.youtube.com/watch?v=P6O6FqYYImk

Кстати, для остальных его вердикт — ежегодная ревакцинация:
https://www.dsnews.ua/society/vakcinuva ... 021-442311

Вот он какой - цветочек аленький :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:31

  zРадио написав:
  fler написав:Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны


А давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду :)


zРадио, вы меня с кем-то путаете :roll: Я не девочка на побегушках, чтобы исполнять ваши забаганки :D Вам надо - считайте сами. Хотя любому нормальному аналитику и без формул видно, что 217 - см.выделенное выше.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:39

«Вас развели и никаким коронавирусом вы не болели. Факт существования этой болезни никем не доказан. Коронавирус НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Что касается QR-кодов — они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам. Если вы не поддерживаете эти планы — обойдитесь без QR-кода»

https://meduza.io/news/2021/11/11/koronavirusa-ne-suschestvuet-qr-kody-chast-planov-mirovogo-pravitelstva-posle-bespretsedentnoy-kiberataki-na-gosuslugi-bot-servisa-stal-otritsat-kovid
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:44

  IgA написав:
  fler написав:другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.


Так можно ссылку на профи, а не Ваш пересказ? И желательно в научном журнале, а не в гугл переводе латеральных мыслителей.


Та зачем оно вам надо дурным голову забивать. Читайте Истребина, Ножевникову и иже с ними, колите бустер и спите спокойно :D В Британии все хорошо :wink:
То ли дело в Украине:
«Скорость выхода каждой области из «красной» зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от очень многих других факторов. При условии соблюдения всех требований надеемся, что имеем шансы этот Новый год провести не в «красной» зоне», – объяснил Кузин.

Я правильно понимаю намек на Буковель?
Востаннє редагувалось fler в П'ят 12 лис, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:48

  fler написав:Та зачем оно вам надо дурным голову забивать. Читайте Истребина, Ножевникову и иже с ними, колите бустер и спите спокойно


хочу ознакомится с доказательствами Вашей позиции. а их получается нету, чисто личное мнение?
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:49

  safonovstanislav написав:Вот ещё один повод задуматься насчёт долгосрочных последствий недостаточно испытанных вакцин.


Если Вы так любите беспокоится по разным поводам. вот еще один -

https://www.biorxiv.org/content/10.1101 ... 0.468057v1

Orf8 is associated with chromatin, binds to numerous histone-associated proteins, and is itself acetylated within the histone mimic site. Orf8 expression in cells disrupts multiple critical histone post-translational modifications (PTMs) including H3K9ac, H3K9me3, and H3K27me3 and promotes chromatin compaction while Orf8 lacking the histone mimic motif does not. Further, SARS-CoV-2 infection in human cell lines and postmortem patient lung tissue cause these same disruptions to chromatin.

These findings demonstrate a novel function for the poorly understood ORF8-encoded protein and a mechanism through which SARS-CoV-2 disrupts host cell epigenetic regulation.


один из белков коронавируса довольно активно берется за эпигенетичскую регуляцию генома для ингибирования синтеза интерферона. клетки выжившие после такого вмешательства вполне могут вызвать впоследствии рак
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:51

  Hotab написав:
  safonovstanislav написав:87. Египет 4 (11%/18%)

Мы обнаружили, что самый высокий недоучет в Узбекистане (в 30 раз), Казахстане (в 12 раз), Беларуси (15), Египте (13) и России (6,7). 

4*13=52?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Если бы ковид-диссиденты и антивацинаторы убирали свой мусор, ветка была бы на порядок короче


До речі пропала можливість в профілю форумчанина побачити "Найбільша активність в темі". Я взагалі пропонував у відповідній гілці про зручності форуму добавити в загальний рейтинг активістів по темі. Ну а так бачив раніше, що дехто в цій темі вже тисячами повідомлення напродукував.
Догадуєтесь хто?
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

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