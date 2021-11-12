fler написав:другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.
Так можно ссылку на профи, а не Ваш пересказ? И желательно в научном журнале, а не в гугл переводе латеральных мыслителей. Мне про алкогольную зависимость особенно понравилось, будивельник бы до такого не додумался бы точно
zРадио написав:Пугающая социология от Института Будущего. Во-первых, потому что 36% не собирается вакцинироваться даже видя происходящее. Во-вторых, потому что среди антивакцинаторов молодых так же много, как и немолодых. Но это вы сами почитаете по ссылке, кому интересно.
А вот причины категорического отказа, названные купившими поддельные сертификаты, таки хотелось бы разобрать: - половина тупо "я так решил, я умнее всех"; - треть боятся мутаций (знали бы они еще, что это такое) и чипирования; - и только 15% имеют пусть и надуманную, но рациональную мотивацию - ждут долгосрочных результатов КИ.
Добавте в лагерь "антивакцинаторов" еще одного, а также его мотивацию ... председателя правления и генерального директора Pfizer, уроженца Греции, ветеринара по образованию Альберта Бурла :
"...I am 59 years old in good health. I am not working in the front line. So, my type is not recommended to get vaccination".
fler написав:Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны
А давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду
zРадио, вы меня с кем-то путаете Я не девочка на побегушках, чтобы исполнять ваши забаганки Вам надо - считайте сами. Хотя любому нормальному аналитику и без формул видно, что 217 - см.выделенное выше.
«Вас развели и никаким коронавирусом вы не болели. Факт существования этой болезни никем не доказан. Коронавирус НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Что касается QR-кодов — они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам. Если вы не поддерживаете эти планы — обойдитесь без QR-кода»
fler написав:другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.
Так можно ссылку на профи, а не Ваш пересказ? И желательно в научном журнале, а не в гугл переводе латеральных мыслителей.
Та зачем оно вам надо дурным голову забивать. Читайте Истребина, Ножевникову и иже с ними, колите бустер и спите спокойно В Британии все хорошо То ли дело в Украине: «Скорость выхода каждой области из «красной» зоны зависит от каждого гражданина Украины: от уровня соблюдения противоэпидемических требований, от уровня вакцинации, от очень многих других факторов. При условии соблюдения всех требований надеемся, что имеем шансы этот Новый год провести не в «красной» зоне», – объяснил Кузин.
Я правильно понимаю намек на Буковель?
Востаннє редагувалось fler в П'ят 12 лис, 2021 21:50, всього редагувалось 1 раз.
Orf8 is associated with chromatin, binds to numerous histone-associated proteins, and is itself acetylated within the histone mimic site. Orf8 expression in cells disrupts multiple critical histone post-translational modifications (PTMs) including H3K9ac, H3K9me3, and H3K27me3 and promotes chromatin compaction while Orf8 lacking the histone mimic motif does not. Further, SARS-CoV-2 infection in human cell lines and postmortem patient lung tissue cause these same disruptions to chromatin.
These findings demonstrate a novel function for the poorly understood ORF8-encoded protein and a mechanism through which SARS-CoV-2 disrupts host cell epigenetic regulation.
один из белков коронавируса довольно активно берется за эпигенетичскую регуляцию генома для ингибирования синтеза интерферона. клетки выжившие после такого вмешательства вполне могут вызвать впоследствии рак
zРадио написав:Если бы ковид-диссиденты и антивацинаторы убирали свой мусор, ветка была бы на порядок короче
До речі пропала можливість в профілю форумчанина побачити "Найбільша активність в темі". Я взагалі пропонував у відповідній гілці про зручності форуму добавити в загальний рейтинг активістів по темі. Ну а так бачив раніше, що дехто в цій темі вже тисячами повідомлення напродукував. Догадуєтесь хто?