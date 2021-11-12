Igneus написав:Добавте в лагерь "антивакцинаторов" еще одного, а также его мотивацию ... председателя правления и генерального директора Pfizer, уроженца Греции, ветеринара по образованию Альберта Бурла :
"...I am 59 years old in good health. I am not working in the front line. So, my type is not recommended to get vaccination".
Я вам на одно такое мнение сотни противоположных дам. Юристы в курсе, что такое систематическая ошибка выжившего - преподают при подготовке? Я просто не в курсе и честно спрашиваю
fler написав:zРадио, вы меня с кем-то путаете Я не девочка на побегушках, чтобы исполнять ваши забаганки Вам надо - считайте сами. Хотя любому нормальному аналитику и без формул видно, что 217 - см.выделенное выше.
Ясно Тем более, пятница, вечер... Какая, нафиг, ошибка выборки? Будем считать, что отбрехались
Отже, минулого місяця у голландських лікарнях було 44% ваксів і 30% ваксів у відділенні інтенсивної терапії
Боюсь, без выборок сегодня обойтись таки не удастся )) В Нидерландах 85% взрослых полностью вакцинированных людей! Это значит, что у невакцинированного риск попасть в стационар в 7,2, а в реанимацию - в 13,2 раза выше, чем у вакцинированного. Вам мало?
fler написав:Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны
А давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду
zРадио, вы меня с кем-то путаете Я не девочка на побегушках, чтобы исполнять ваши забаганки Вам надо - считайте сами. Хотя любому нормальному аналитику и без формул видно, что 217 - см.выделенное выше.
"Нормальному аналитику", особенно, доктору всех наук, не по чину посмотреть ссылку. Приходится выкладывать картинку из ссылки, где "и без формул видно, что 217". Правда, на картинке почему-то 2400, но то таке.