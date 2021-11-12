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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4281428242834284

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 123
Мені вже зробили щеплення
55%
68
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 21:58

  Igneus написав:Добавте в лагерь "антивакцинаторов" еще одного, а также его мотивацию ... председателя правления и генерального директора Pfizer, уроженца Греции, ветеринара по образованию Альберта Бурла :lol: :
"...I am 59 years old in good health. I am not working in the front line. So, my type is not recommended to get vaccination".

https://www.youtube.com/watch?v=P6O6FqYYImk


Я вам на одно такое мнение сотни противоположных дам. Юристы в курсе, что такое систематическая ошибка выжившего - преподают при подготовке? Я просто не в курсе и честно спрашиваю

  fler написав:zРадио, вы меня с кем-то путаете :roll: Я не девочка на побегушках, чтобы исполнять ваши забаганки :D Вам надо - считайте сами. Хотя любому нормальному аналитику и без формул видно, что 217 - см.выделенное выше.


Ясно :mrgreen: Тем более, пятница, вечер... Какая, нафиг, ошибка выборки? Будем считать, что отбрехались
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:10

Минулого місяця приблизно 56% пацієнтів з COVID-19 у голландських лікарнях і 70% у відділенні інтенсивної терапії були невакциновані або вакциновані лише частково.
https://tyzhden.ua/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D ... %97/253627

Отже, минулого місяця у голландських лікарнях було 44% ваксів і 30% ваксів у відділенні інтенсивної терапії :shock:
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:24

  fler написав:Минулого місяця приблизно 56% пацієнтів з COVID-19 у голландських лікарнях і 70% у відділенні інтенсивної терапії були невакциновані або вакциновані лише частково.
https://tyzhden.ua/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D ... %97/253627

Отже, минулого місяця у голландських лікарнях було 44% ваксів і 30% ваксів у відділенні інтенсивної терапії :shock:


Боюсь, без выборок сегодня обойтись таки не удастся )) В Нидерландах 85% взрослых полностью вакцинированных людей! Это значит, что у невакцинированного риск попасть в стационар в 7,2, а в реанимацию - в 13,2 раза выше, чем у вакцинированного. Вам мало?
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:44

у жены сотрудница на работе антивакс, хоронит маму антивакса от ковида, которая могла бы жить, подумаешь на жoпe прыщик от побочки...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лис, 2021 22:59

  edvardd написав:у жены сотрудница на работе антивакс, хоронит маму антивакса от ковида, которая могла бы жить, подумаешь на жoпe прыщик от побочки...

у каждого балабола есть запас реальных историй (с)
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:16

  fler написав:
  zРадио написав:
  fler написав:Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны


А давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду :)


zРадио, вы меня с кем-то путаете :roll: Я не девочка на побегушках, чтобы исполнять ваши забаганки :D Вам надо - считайте сами. Хотя любому нормальному аналитику и без формул видно, что 217 - см.выделенное выше.

Зображення
"Нормальному аналитику", особенно, доктору всех наук, не по чину посмотреть ссылку.
Приходится выкладывать картинку из ссылки, где "и без формул видно, что 217". :)
Правда, на картинке почему-то 2400, но то таке.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:19

  IgA написав:
  fler написав:Та зачем оно вам надо дурным голову забивать. Читайте Истребина, Ножевникову и иже с ними, колите бустер и спите спокойно


хочу ознакомится с доказательствами Вашей позиции. а их получается нету, чисто личное мнение?

другие – профильных ученых и практиков. Кому что ближе.

То ж другие. Доктору наук достаточно личного мнения. От которого через пару дней или даже часов можно и откреститься. "Не приписывайте мне свои мысли".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:43

  flyman написав:......
мене напрягає сам факт примусу, це раз,
друге, як тут писали про водіїв,
якщо є підозра на алкоголь, то робиться експертиза,
а тут всіх поголовно записують в "ковід небезпенчі", як то кажуть "без суда і слідства"
мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів.
Але ЛАДу/хотабу таке подобається.

Не, мне больше подобається, когда при объявлении мобилизации в начале войны вильнолюди начинают ховатися по норах, бо вони проти примусу.
Зачем нам военный коммунизм?

P.s. И, кстати, военный коммунизм был только один. Не было ни раннего, ни позднего. :D
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 00:58

Вирусолог Уильям Хазелтин, ранее работавший в Гарвардском университете, допускает, что применение молнупиравира — препарата для лечения "ковида", разработанного американской фармацевтической компанией Merck, — может привести к новым, более опасным мутациям коронавируса. Об этом сообщает научный журнал "Сайенс".

https://www.9tv.co.il/item/36216
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 01:07

  IgA написав:Если Вы так любите беспокоится по разным поводам. вот еще один ...

Меня беспокоит, что в недавнем прошлом талидоми́д врачи выписывали беременным как снотворное, а детей с гиперактивностью лечили лоботомией. Такие способы лечения НЕ прошли проверку временем.

ИМХО, слишком рано вакцины пошли в настолько массовое применение, что перевакцинировали уже почти весь мир. Цена ошибки слишком высока.
"51.5% of the world population has received at least one dose of a COVID-19 vaccine"
https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
Не слишком ли много для свежеизобретённых препаратов?
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

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