Igneus написав:Добавте в лагерь "антивакцинаторов" еще одного, а также его мотивацию ... председателя правления и генерального директора Pfizer, уроженца Греции, ветеринара по образованию Альберта Бурла :
"...I am 59 years old in good health. I am not working in the front line. So, my type is not recommended to get vaccination".
Я вам на одно такое мнение сотни противоположных дам. Юристы в курсе, что такое систематическая ошибка выжившего - преподают при подготовке? Я просто не в курсе и честно спрашиваю
fler написав:zРадио, вы меня с кем-то путаете Я не девочка на побегушках, чтобы исполнять ваши забаганки Вам надо - считайте сами. Хотя любому нормальному аналитику и без формул видно, что 217 - см.выделенное выше.
Ясно Тем более, пятница, вечер... Какая, нафиг, ошибка выборки? Будем считать, что отбрехались
Отже, минулого місяця у голландських лікарнях було 44% ваксів і 30% ваксів у відділенні інтенсивної терапії
Боюсь, без выборок сегодня обойтись таки не удастся )) В Нидерландах 85% взрослых полностью вакцинированных людей! Это значит, что у невакцинированного риск попасть в стационар в 7,2, а в реанимацию - в 13,2 раза выше, чем у вакцинированного. Вам мало?
fler написав:Еще раз - 217 ответов - это не репрезентативно для всей страны
А давайте не кидаться пустыми заявлениями. Какая предельная погрешность выборки? Все данные для расчета, если открыть предоставленную ссылку, у вас есть. Жду
zРадио, вы меня с кем-то путаете Я не девочка на побегушках, чтобы исполнять ваши забаганки Вам надо - считайте сами. Хотя любому нормальному аналитику и без формул видно, что 217 - см.выделенное выше.
"Нормальному аналитику", особенно, доктору всех наук, не по чину посмотреть ссылку. Приходится выкладывать картинку из ссылки, где "и без формул видно, что 217". Правда, на картинке почему-то 2400, но то таке.
flyman написав:...... мене напрягає сам факт примусу, це раз, друге, як тут писали про водіїв, якщо є підозра на алкоголь, то робиться експертиза, а тут всіх поголовно записують в "ковід небезпенчі", як то кажуть "без суда і слідства" мені це нагадує ранній воєнний комунізм, і зе комісарів. Але ЛАДу/хотабу таке подобається.
Не, мне больше подобається, когда при объявлении мобилизации в начале войны вильнолюди начинают ховатися по норах, бо вони проти примусу. Зачем нам военный коммунизм?
P.s. И, кстати, военный коммунизм был только один. Не было ни раннего, ни позднего.
Вирусолог Уильям Хазелтин, ранее работавший в Гарвардском университете, допускает, что применение молнупиравира — препарата для лечения "ковида", разработанного американской фармацевтической компанией Merck, — может привести к новым, более опасным мутациям коронавируса. Об этом сообщает научный журнал "Сайенс".
IgA написав:Если Вы так любите беспокоится по разным поводам. вот еще один ...
Меня беспокоит, что в недавнем прошлом талидоми́д врачи выписывали беременным как снотворное, а детей с гиперактивностью лечили лоботомией. Такие способы лечения НЕ прошли проверку временем.
ИМХО, слишком рано вакцины пошли в настолько массовое применение, что перевакцинировали уже почти весь мир. Цена ошибки слишком высока. "51.5% of the world population has received at least one dose of a COVID-19 vaccine" https://ourworldindata.org/covid-vaccinations Не слишком ли много для свежеизобретённых препаратов?