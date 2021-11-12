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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 4282428342844285 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 123 Мені вже зробили щеплення 55% 68 Не можу за станом здоров'я 2% 2 Не вірю в ефективність вакцин 10% 12 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 5 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 20% 25 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 7% 9 Всього голосів : 123 Додано: Суб 13 лис, 2021 04:32 ЛАД



Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.

Вопросы всё те же:

Вы привились?

два раза?

третий будете?

Какую вакцину выбрали?

Почему? uaprofi

Повідомлень: 5029 З нами з: 21.04.11 Подякував: 720 раз. Подякували: 514 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 лис, 2021 06:54 Строители, юа-профи и доктора околонаучных наук рулят)) uaprofi написав: ЛАД



Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.

Вопросы всё те же:

Вы привились?

два раза?

третий будете?

Какую вакцину выбрали?

Почему? Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.Вопросы всё те же:Вы привились?два раза?третий будете?Какую вакцину выбрали?Почему?

Вам уже ответил за всех Яма, скоропостижно нас покинувший. "Врачебная тайна". Впрочем, даже вам под силу ее постичь, так как ответы здесь звучали не раз.

У нас тут доктора наук несут такую отсебятину, что в лесу совы закончились, , и на уточняющие вопросы говорят "я не девочка.." А уж отвечать то на вопросы личного характера, да ещё в третий раз, да ещё человеку , который смотрит в график и не видит в нем ничего - ну нИт!









График суточной ковидной смертности в Германии (выше) и их уколотости(ниже) :













В ужасном ужасе привитой Германии,где вакцинация, по мнению недалёкой публики, не работает :

84 млн население , за 13 дней ноября 1791 жмур

В почти непривитой Украине, где " все позади, летим в 50 и не будет как в РФ , я вам уже все сказала и не девочка объяснять!":

Украина, население н̶е̶ч̶е̶с̶т̶н̶ы̶е̶ 41 млн, за 13 дней ноября 7878 жмуров



В непривитой Болгарии 6.8 млн и 2207 жмуров соответственно.





Внимание вопрос, какая страна беспокоит Ромасиков, Флер и прочих юа-профи? Правильно, Германия.

Когда их беспокоит Германия?? Думаете, до прививки,когда зарывала по 1000+ в день??







Нет, тогда о ней никто не вспоминал, ужас-ужас никто не говорил. "Ужас-ужас" говорят сегодня, когда зарывает по 1791/13дней= 137 за день в 84 млнной Германии. И без ужаса, с надеждой ждут 50 в день в 35-млнной Украине.



ЛятВам уже ответил за всех Яма, скоропостижно нас покинувший. "Врачебная тайна". Впрочем, даже вам под силу ее постичь, так как ответы здесь звучали не раз.У нас тут доктора наук несут такую отсебятину, что в лесу совы закончились, , и на уточняющие вопросы говорят "я не девочка.." А уж отвечать то на вопросы личного характера, да ещё в третий раз, да ещё человеку , который смотрит в график и не видит в нем ничего - ну нИт!График суточной ковидной смертности в Германии (выше) и их уколотости(ниже) :В ужасном ужасе привитой Германии,где вакцинация, по мнению недалёкой публики, не работает :В почти непривитой Украине, где " все позади, летим в 50 и не будет как в РФ , я вам уже все сказала и не девочка объяснять!":, за 13 дней ноябряВ непривитой Болгариисоответственно.Внимание вопрос, какая страна беспокоит Ромасиков, Флер и прочих юа-профи? Правильно, Германия.Когда их беспокоит Германия?? Думаете, до прививки,когда зарывала по 1000+ в день??Нет, тогда о ней никто не вспоминал, ужас-ужас никто не говорил. "Ужас-ужас" говорят сегодня, когда зарывает по 1791/13дней= 137 за день в 84 млнной Германии.И без ужаса, с надеждой ждут 50 в день в 35-млнной Украине. Hotab

Повідомлень: 5413 З нами з: 15.02.09 Подякував: 276 раз. Подякували: 1488 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 4282428342844285 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7852 12698915

ЛОБ П'ят 12 лис, 2021 11:13