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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4282428342844285

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 123
Мені вже зробили щеплення
55%
68
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 04:32

ЛАД

Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.
Вопросы всё те же:
Вы привились?
два раза?
третий будете?
Какую вакцину выбрали?
Почему?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 06:54

Строители, юа-профи и доктора околонаучных наук рулят))

Лят
  uaprofi написав:ЛАД

Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.
Вопросы всё те же:
Вы привились?
два раза?
третий будете?
Какую вакцину выбрали?
Почему?

Вам уже ответил за всех Яма, скоропостижно нас покинувший. "Врачебная тайна". Впрочем, даже вам под силу ее постичь, так как ответы здесь звучали не раз.
У нас тут доктора наук несут такую отсебятину, что в лесу совы закончились, , и на уточняющие вопросы говорят "я не девочка.." А уж отвечать то на вопросы личного характера, да ещё в третий раз, да ещё человеку , который смотрит в график и не видит в нем ничего - ну нИт! :mrgreen:




График суточной ковидной смертности в Германии (выше) и их уколотости(ниже) :


Зображення
Зображення


В ужасном ужасе привитой Германии,где вакцинация, по мнению недалёкой публики, не работает :
84 млн население , за 13 дней ноября 1791 жмур
В почти непривитой Украине, где " все позади, летим в 50 и не будет как в РФ , я вам уже все сказала и не девочка объяснять!":
Украина, население н̶е̶ч̶е̶с̶т̶н̶ы̶е̶ 41 млн, за 13 дней ноября 7878 жмуров

В непривитой Болгарии 6.8 млн и 2207 жмуров соответственно.


Внимание вопрос, какая страна беспокоит Ромасиков, Флер и прочих юа-профи? Правильно, Германия. :lol:
Когда их беспокоит Германия?? Думаете, до прививки,когда зарывала по 1000+ в день??
Зображення


Нет, тогда о ней никто не вспоминал, ужас-ужас никто не говорил. "Ужас-ужас" говорят сегодня, когда зарывает по 1791/13дней= 137 за день в 84 млнной Германии. :lol: И без ужаса, с надеждой ждут 50 в день в 35-млнной Украине. :lol:

:mrgreen:
Hotab
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

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