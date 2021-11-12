Додано: Суб 13 лис, 2021 06:54

uaprofi написав: ЛАД



Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.

Вопросы всё те же:

Вы привились?

два раза?

третий будете?

Какую вакцину выбрали?

Почему? Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.Вопросы всё те же:Вы привились?два раза?третий будете?Какую вакцину выбрали?Почему?

ЛятВам уже ответил за всех Яма, скоропостижно нас покинувший. "Врачебная тайна". Впрочем, даже вам под силу ее постичь, так как ответы здесь звучали не раз.У нас тут доктора наук несут такую отсебятину, что в лесу совы закончились, , и на уточняющие вопросы говорят "я не девочка.." А уж отвечать то на вопросы личного характера, да ещё в третий раз, да ещё человеку , который смотрит в график и не видит в нем ничего - ну нИт!График суточной ковидной смертности в Германии (выше) и их уколотости(ниже) :В ужасном ужасе привитой Германии,где вакцинация, по мнению недалёкой публики, не работает :В почти непривитой Украине, где " все позади, летим в 50 и не будет как в РФ , я вам уже все сказала и не девочка объяснять!":, за 13 дней ноябряВ непривитой Болгариисоответственно.Внимание вопрос, какая страна беспокоит Ромасиков, Флер и прочих юа-профи? Правильно, Германия.Когда их беспокоит Германия?? Думаете, до прививки,когда зарывала по 1000+ в день??Нет, тогда о ней никто не вспоминал, ужас-ужас никто не говорил. "Ужас-ужас" говорят сегодня, когда зарывает по 1791/13дней= 137 за день в 84 млнной Германии.И без ужаса, с надеждой ждут 50 в день в 35-млнной Украине.