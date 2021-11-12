ЛАД
Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.
Вопросы всё те же:
Вы привились?
два раза?
третий будете?
Какую вакцину выбрали?
Почему?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 04:32
ЛАД
Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.
Вопросы всё те же:
Вы привились?
два раза?
третий будете?
Какую вакцину выбрали?
Почему?
Додано: Суб 13 лис, 2021 06:54
Строители, юа-профи и доктора околонаучных наук рулят))
Лят
Вам уже ответил за всех Яма, скоропостижно нас покинувший. "Врачебная тайна". Впрочем, даже вам под силу ее постичь, так как ответы здесь звучали не раз.
У нас тут доктора наук несут такую отсебятину, что в лесу совы закончились, , и на уточняющие вопросы говорят "я не девочка.." А уж отвечать то на вопросы личного характера, да ещё в третий раз, да ещё человеку , который смотрит в график и не видит в нем ничего - ну нИт!
График суточной ковидной смертности в Германии (выше) и их уколотости(ниже) :
В ужасном ужасе привитой Германии,где вакцинация, по мнению недалёкой публики, не работает :
84 млн население , за 13 дней ноября 1791 жмур
В почти непривитой Украине, где " все позади, летим в 50 и не будет как в РФ , я вам уже все сказала и не девочка объяснять!":
Украина, население н̶е̶ч̶е̶с̶т̶н̶ы̶е̶ 41 млн, за 13 дней ноября 7878 жмуров
В непривитой Болгарии 6.8 млн и 2207 жмуров соответственно.
Внимание вопрос, какая страна беспокоит Ромасиков, Флер и прочих юа-профи? Правильно, Германия.
Когда их беспокоит Германия?? Думаете, до прививки,когда зарывала по 1000+ в день??
Нет, тогда о ней никто не вспоминал, ужас-ужас никто не говорил. "Ужас-ужас" говорят сегодня, когда зарывает по 1791/13дней= 137 за день в 84 млнной Германии. И без ужаса, с надеждой ждут 50 в день в 35-млнной Украине.
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:29
Hotab Вам уже написал: "отвечать да ещё в третий раз, да ещё человеку , который смотрит в график и не видит в нем ничего - ну нИт!"
Но всё же отвечу. Форум Вы не читаете. "Чукча не читатель, чукча писатель".
Я писал здесь и когда сделал первую прививку, и когда повторную - 1 и 22 августа. Привился Файзером, а не КоронаВаком. И не из соображений признания Европой, а из-за большей эффективности. Привился в августе, а не раньше именно потому, что ждал Файзер или Модерну. До августа в Харькове реально было только КоронаВаком.
О третьей прививке вопрос в Украине пока вообще не стоит, да и по срокам мне рано.
Надеюсь, ответ достаточно полный.
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:45
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:47
ЛАД что значит не сиоит, те кто колят не считают сколько вам уже до этого вкололи, идёте и колите 3ю-4ю не вижу проблемы) только желание.
Додано: Суб 13 лис, 2021 08:48
Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации?
В прошлом веке некоторые уже пробовали вводить принудительные медицинские процедуры в виде инъекций и прочего, см. например
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 13 лис, 2021 09:09
Это Вы так думаете или так и есть?
МОЗ и лично Ляшко утверждают, что вопрос о третьей прививке только рассматривается. Если так и можно, то только благодаря нашему бардаку. Как в старом советском анекдоте - "Пока у нас бардак, мы непобедимы".
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