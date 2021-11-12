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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4283428442854286>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 123
Мені вже зробили щеплення
55%
68
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 04:32

ЛАД

Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.
Вопросы всё те же:
Вы привились?
два раза?
третий будете?
Какую вакцину выбрали?
Почему?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 06:54

Строители, юа-профи и доктора околонаучных наук рулят))

Лят
  uaprofi написав:ЛАД

Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.
Вопросы всё те же:
Вы привились?
два раза?
третий будете?
Какую вакцину выбрали?
Почему?

Вам уже ответил за всех Яма, скоропостижно нас покинувший. "Врачебная тайна". Впрочем, даже вам под силу ее постичь, так как ответы здесь звучали не раз.
У нас тут доктора наук несут такую отсебятину, что в лесу совы закончились, , и на уточняющие вопросы говорят "я не девочка.." А уж отвечать то на вопросы личного характера, да ещё в третий раз, да ещё человеку , который смотрит в график и не видит в нем ничего - ну нИт! :mrgreen:




График суточной ковидной смертности в Германии (выше) и их уколотости(ниже) :


Зображення
Зображення


В ужасном ужасе привитой Германии,где вакцинация, по мнению недалёкой публики, не работает :
84 млн население , за 13 дней ноября 1791 жмур
В почти непривитой Украине, где " все позади, летим в 50 и не будет как в РФ , я вам уже все сказала и не девочка объяснять!":
Украина, население н̶е̶ч̶е̶с̶т̶н̶ы̶е̶ 41 млн, за 13 дней ноября 7878 жмуров

В непривитой Болгарии 6.8 млн и 2207 жмуров соответственно.


Внимание вопрос, какая страна беспокоит Ромасиков, Флер и прочих юа-профи? Правильно, Германия. :lol:
Когда их беспокоит Германия?? Думаете, до прививки,когда зарывала по 1000+ в день??
Зображення


Нет, тогда о ней никто не вспоминал, ужас-ужас никто не говорил. "Ужас-ужас" говорят сегодня, когда зарывает по 1791/13дней= 137 за день в 84 млнной Германии. :lol: И без ужаса, с надеждой ждут 50 в день в 35-млнной Украине. :lol:

:mrgreen:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Догадуєтесь хто?
карабас барабас со Львова?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:29

  uaprofi написав:ЛАД

Хотабу, вроде задавал вопрос. Но он съехал.
Вопросы всё те же:
Вы привились?
два раза?
третий будете?
Какую вакцину выбрали?
Почему?

Hotab Вам уже написал: "отвечать да ещё в третий раз, да ещё человеку , который смотрит в график и не видит в нем ничего - ну нИт!"
Но всё же отвечу. Форум Вы не читаете. "Чукча не читатель, чукча писатель".
Я писал здесь и когда сделал первую прививку, и когда повторную - 1 и 22 августа. Привился Файзером, а не КоронаВаком. И не из соображений признания Европой, а из-за большей эффективности. Привился в августе, а не раньше именно потому, что ждал Файзер или Модерну. До августа в Харькове реально было только КоронаВаком.
О третьей прививке вопрос в Украине пока вообще не стоит, да и по срокам мне рано.

Надеюсь, ответ достаточно полный.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:45

  Hotab написав:Внимание вопрос, какая страна беспокоит Ромасиков, Флер и прочих юа-профи? Правильно, Германия. :lol:

Меня Латвия еще беспокоит. И США.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:47

ЛАД что значит не сиоит, те кто колят не считают сколько вам уже до этого вкололи, идёте и колите 3ю-4ю не вижу проблемы) только желание.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 08:48

  yanyura написав:Что-то ЕСПЧ само себе противоречит.

В конце
Якщо ж, незважаючи на всі обставини, ви вирішили не робити щеплення – то це ваш вибір і держава, чиновники і роботодавці повинні його поважати. Така відмова не повинна стати причиною дискримінації і не може бути підставою для покарання вас в тій чи іншій формі.

https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%d1%97/

Т.ч. каждый может прочитать (и соотв. утверждать) то, что ему выгодно - принудительная вакцинация от Ковид разрешена или принудительная вакцинация от Ковид запрещена.


Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации? :?

В прошлом веке некоторые уже пробовали вводить принудительные медицинские процедуры в виде инъекций и прочего, см. например программу Т4. C тех пор по международному праву подобное классифицируется как тяжкое преступление и не допускается ни при черезвычайном положении, ни во время военного положения. А те, кто занимался подобным, после войны были осуждены, приговорены к смерти и казнены. Формулировки "экономическая выгода", "на благо общества" и даже военное положение им не помогли уйти от ответственности за преступления.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Меня Латвия еще беспокоит

- Меня беспокоит Гондурас
- А вы его не чешите.


Приносите аналитику, кто там у них чего. Говорят , с русскоязычной челюстью не способны услышать призывы правительства на латвийском. Несите их статистику, посмотрим.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:09

  vitaliian написав:ЛАД что значит не сиоит, те кто колят не считают сколько вам уже до этого вкололи, идёте и колите 3ю-4ю не вижу проблемы) только желание.

Это Вы так думаете или так и есть?
МОЗ и лично Ляшко утверждают, что вопрос о третьей прививке только рассматривается. Если так и можно, то только благодаря нашему бардаку. Как в старом советском анекдоте - "Пока у нас бардак, мы непобедимы".
ЛАД
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