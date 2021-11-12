Цитрин написав:......... В прошлом веке некоторые уже пробовали вводить принудительные медицинские процедуры в виде инъекций и прочего, см. например программу Т4. C тех пор по международному праву подобное классифицируется как тяжкое преступление и не допускается ни при черезвычайном положении, ни во время военного положения. А те, кто занимался подобным, после войны были осуждены, приговорены к смерти и казнены. Формулировки "экономическая выгода", "на благо общества" и даже военное положение им не помогли уйти от ответственности за преступления.
Вы не видите разницу между обязательной и принудительной прививкой? Если нет, то как Вы относитесь к прививкам от туберкулёза, полиомиелита, коклюша, кори и пр.? Или это тоже "нацистские эксперименты"?
Я каждый день центры вакцинации не посещаю но в дни посещения заполнив короткую анкету получил прививку. никто не проверял ни мой паспорт ни что я вписал в ту анкету ни сколько до этого я получил доз , отсюда вывод. А Ваши анкетные данные проверялись перед прививкой?
Цитрин написав:Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации?
Вы могли бы увидеть это, при желании, в моем посте, часть которого вы процитировали, там это выделено жирным шрифтом (Эпидемия коронавируса в мире). Но если вы это не заметили, так и быть, повторю кратко:
вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно
очевидність суспільного блага через обмеження прав