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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4283428442854286

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 123
Мені вже зробили щеплення
55%
68
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:17

  ЛАД написав:О третьей прививке вопрос в Украине пока вообще не стоит, да и по срокам мне рано.


а десятую будете себе делать?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:25

  Цитрин написав:.........
В прошлом веке некоторые уже пробовали вводить принудительные медицинские процедуры в виде инъекций и прочего, см. например программу Т4. C тех пор по международному праву подобное классифицируется как тяжкое преступление и не допускается ни при черезвычайном положении, ни во время военного положения. А те, кто занимался подобным, после войны были осуждены, приговорены к смерти и казнены. Формулировки "экономическая выгода", "на благо общества" и даже военное положение им не помогли уйти от ответственности за преступления.

Вы не видите разницу между обязательной и принудительной прививкой?
Если нет, то как Вы относитесь к прививкам от туберкулёза, полиомиелита, коклюша, кори и пр.?
Или это тоже "нацистские эксперименты"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Вы так думаете или так и есть?
Я каждый день центры вакцинации не посещаю но в дни посещения заполнив короткую анкету получил прививку. никто не проверял ни мой паспорт ни что я вписал в ту анкету ни сколько до этого я получил доз , отсюда вывод. А Ваши анкетные данные проверялись перед прививкой?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:34

  ЛАД написав:Если нет, то как Вы относитесь к прививкам от туберкулёза, полиомиелита, коклюша, кори и пр.?


Если речь идет о добровольных прививках, по добровольному волеизъявлению человека, то очень хорошо отношусь.

Так Вы десятую прививку будете себе делать?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:35

Цитрин как определить добровольность прививок для детей?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:40

Германия, год назад: 156. Вчера 159. Ага :D Зображення
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации?

Вы могли бы увидеть это, при желании, в моем посте, часть которого вы процитировали, там это выделено жирным шрифтом (Эпидемия коронавируса в мире).
Но если вы это не заметили, так и быть, повторю кратко:
вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно

очевидність суспільного блага через обмеження прав
yanyura
 
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

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