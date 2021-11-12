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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 428442854286428742884289>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 124
Мені вже зробили щеплення
56%
69
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации?

Вы могли бы увидеть это, при желании, в моем посте, часть которого вы процитировали, там это выделено жирным шрифтом (Эпидемия коронавируса в мире).
Но если вы это не заметили, так и быть, повторю кратко:
вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно

очевидність суспільного блага через обмеження прав
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:43

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:а десятую будете себе делать?

А если будет стоять вопрос:10 раз переболеть или 10 раз уколоть, что выберете?
Нам Яма обещал 0.01% повторных, а теперь все рассказывают о знакомых, болеющих по второму и третьему разу.
И Яма щэз.

  Ромасик написав:Германия, год назад: 156. Вчера 159. Ага





А почему не 2 года? Ещё убедительнее было бы. :lol:



  Ромасик написав:западенцы - главные антиваксы

Их при приеме на работу на границе ширяют.В стату не попадут.




Челюсть трансформер, трехязычная.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:46

  vitaliian написав: А Ваши анкетные данные проверялись перед прививкой?

Когда мы делали, то проверяли. Код не сверяли, но паспорт требовали. Так же смотрели какой вакциной были привиты первый раз. Медсестра показывала флакон с вакциной и при нас набирала в шприц, а не отвернувшись в сторонку. Но вот опус главного санитарного врача вчера ввел в шок.
“Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям”, – сказав Ігор Кузін.

https://moz.gov.ua/article/news/igor-kuzin-pro-zmishuvannja-vakcin-proti-covid-19-mozhna-vikoristovuvati-lishe-dozvoleni-kombinacii-

Неужели действительно за этим не следят бригады по вакцинированию и человек сам может решить какую прививку себе сделать? Как по мне, то такие заявления точно не способствуют доверию к программе вакцинации в Украине.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:До речі пропала можливість в профілю форумчанина побачити "Найбільша активність в темі".

Не знаю, как на телефоне, но на ПК это осталось без изменений:
Зображення
(memberlist.php?mode=viewprofile&u=51074)
Или вы о другом?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:52

  yanyura написав:
  Цитрин написав:Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации?

Вы могли бы увидеть это, при желании, в моем посте, часть которого вы процитировали, там это выделено жирным шрифтом (Эпидемия коронавируса в мире).
Но если вы это не заметили, так и быть, повторю кратко:
вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно

очевидність суспільного блага через обмеження прав
с вашей же ссылки
https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%d1%97/
Зазначене рішення ЄСПЛ, тим не менш, не слід трактувати як карт-бланш для держав щодо введення обов’язкової вакцинації в умовах існуючої епідемії Covid-19.

ЄСПЛ спочатку зазначив, що справа стосується виключно «стандартної і планової вакцинації дітей від хвороб, які добре відомі медичній науці» і проти яких вакцинація вважається ефективною і безпечною.

Таким чином, ми приходимо до розуміння, що відступ від права на добровільну вакцинацію, можливий тільки в разі, якщо щеплення є плановою вакцинацією від добре вивченої хвороби, ефективною і безпечною вакциною.
не говоря уже о принудительной
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 13 лис, 2021 09:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 09:57

  yanyura написав:
вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно

очевидність суспільного блага через обмеження прав


В указанном Вами фрагменте речь идет только про "обмеження прав для тих кто не бажає робити добровільно", т.е. человек отказался и его принудительно под дулами автоматов никто не заставляет делать, хоть и ограничивают в правах, заставляя соблюдать карантин.

Карантин обязателен для всех и дискриминации в нём нет. В условиях эпидемии подобные ограничения прав, одинаковые для всех, в каких-то случаях могут быть оправданы. Понимаете это?

Но я просил показать - где именно Вы усмотрели "разрешение" (как Вы выразились) для принудительной вакцинации? Т.е. когда человек не хочет, а его принудительно заставляют против его воли.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:04

Ромасик
А вы прочитайте мой пост (ссылка на него есть в вашем же посте) и увидите:
Что-то ЕСПЧ само себе противоречит.
В начале статьи
...
В конце
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:а почему так много глупых вопросов?


Не задавайте их. А заодно и не сравнивайте удобные периоды.
  Ромасик написав:но в душе

Вы не только эпидемиолог-вирусолог , но и умеете в души смотреть. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:08

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а почему так много глупых вопросов?


Не задавайте их. А заодно и не сравнивайте удобные периоды.

Ромасик по Киеву и Одессе все понятно? :lol: или и дальше 10 отличий искать будем? :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:12

  yanyura написав:Ромасик
А вы прочитайте мой пост (ссылка на него есть в вашем же посте) и увидите:
Что-то ЕСПЧ само себе противоречит.
В начале статьи
...
В конце

о не оно противоречит, то автор статьи комментирует. Решение ЕСПЧ относится к конкретному делу и не обобщается. Раньше публиковался разбор этого дела юристами. Думаю, в инете найдете, если очень интересует.
Ромасик
 
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