Цитрин написав:Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации?
Вы могли бы увидеть это, при желании, в моем посте, часть которого вы процитировали, там это выделено жирным шрифтом (Эпидемия коронавируса в мире). Но если вы это не заметили, так и быть, повторю кратко:
вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно
очевидність суспільного блага через обмеження прав
vitaliian написав: А Ваши анкетные данные проверялись перед прививкой?
Когда мы делали, то проверяли. Код не сверяли, но паспорт требовали. Так же смотрели какой вакциной были привиты первый раз. Медсестра показывала флакон с вакциной и при нас набирала в шприц, а не отвернувшись в сторонку. Но вот опус главного санитарного врача вчера ввел в шок.
“Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям”, – сказав Ігор Кузін.
Неужели действительно за этим не следят бригады по вакцинированию и человек сам может решить какую прививку себе сделать? Как по мне, то такие заявления точно не способствуют доверию к программе вакцинации в Украине.
Цитрин написав:Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации?
Вы могли бы увидеть это, при желании, в моем посте, часть которого вы процитировали, там это выделено жирным шрифтом (Эпидемия коронавируса в мире). Но если вы это не заметили, так и быть, повторю кратко:
вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно
очевидність суспільного блага через обмеження прав
Зазначене рішення ЄСПЛ, тим не менш, не слід трактувати як карт-бланш для держав щодо введення обов’язкової вакцинації в умовах існуючої епідемії Covid-19.
ЄСПЛ спочатку зазначив, що справа стосується виключно «стандартної і планової вакцинації дітей від хвороб, які добре відомі медичній науці» і проти яких вакцинація вважається ефективною і безпечною.
Таким чином, ми приходимо до розуміння, що відступ від права на добровільну вакцинацію, можливий тільки в разі, якщо щеплення є плановою вакцинацією від добре вивченої хвороби, ефективною і безпечною вакциною.
не говоря уже о принудительной
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 13 лис, 2021 09:59, всього редагувалось 1 раз.
вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно
очевидність суспільного блага через обмеження прав
В указанном Вами фрагменте речь идет только про "обмеження прав для тих кто не бажає робити добровільно", т.е. человек отказался и его принудительно под дулами автоматов никто не заставляет делать, хоть и ограничивают в правах, заставляя соблюдать карантин.
Карантин обязателен для всех и дискриминации в нём нет. В условиях эпидемии подобные ограничения прав, одинаковые для всех, в каких-то случаях могут быть оправданы. Понимаете это?
Но я просил показать - где именно Вы усмотрели "разрешение" (как Вы выразились) для принудительной вакцинации? Т.е. когда человек не хочет, а его принудительно заставляют против его воли.
yanyura написав:Ромасик А вы прочитайте мой пост (ссылка на него есть в вашем же посте) и увидите:
Что-то ЕСПЧ само себе противоречит. В начале статьи ... В конце
о не оно противоречит, то автор статьи комментирует. Решение ЕСПЧ относится к конкретному делу и не обобщается. Раньше публиковался разбор этого дела юристами. Думаю, в инете найдете, если очень интересует.