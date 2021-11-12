Додано: Суб 13 лис, 2021 09:46

vitaliian написав: А Ваши анкетные данные проверялись перед прививкой? А Ваши анкетные данные проверялись перед прививкой?

“Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям”, – сказав Ігор Кузін.

Когда мы делали, то проверяли. Код не сверяли, но паспорт требовали. Так же смотрели какой вакциной были привиты первый раз. Медсестра показывала флакон с вакциной и при нас набирала в шприц, а не отвернувшись в сторонку. Но вот опус главного санитарного врача вчера ввел в шок.Неужели действительно за этим не следят бригады по вакцинированию и человек сам может решить какую прививку себе сделать? Как по мне, то такие заявления точно не способствуют доверию к программе вакцинации в Украине.