Цитрин написав:Прежде чем кричать про принудительную вакцинацию и требовать палки и наказания для тех кто отказывается, подумайте о следующем...
Допустим на 9-ой прививке Вы заметили, что от прививок конкретно у Вас (не обязательно у всех) есть побочные эффекты. И если на 5-6-ой Вы еще сомневались, то после 8 и 9-ой уже заметили однозначную связь. Будете десятую прививку себе делать? А двадцатую?
А теперь представьте, что выбора у Вас нет. Ктото очень усердно требовал принудиловку и её ввели. Каждые 2-3 месяца приходят автоматчики, связывают и насильно делают прививку. Им плевать согласны Вы или отказываетесь. Как Вам такой вариант? Вы к этому призываете?
Євреї Ізраїля будуть першими, на кому перевірять кратні щеплення. Нам нема чого хвилюватись і кричати про фашизм чи нацизм.
Цитрин Во-первых, в статье от ЕСПЧ (именно статье, а не Решении, Заключении и т.п.) нет ни слова о карантине. Во-вторых,
Карантин обязателен для всех и дискриминации в нём нет. В условиях эпидемии подобные ограничения прав, одинаковые для всех, в каких-то случаях могут быть оправданы. Понимаете это?
Я-то понимаю, а вы, видимо нет, т.к. ограничения в Украине не одинаковы для всех. Люди с соотв. документами (свидетельства о вакцинации, справка о переболевании Ковидом, справка о запрете вакцинироваться по мед. показаниям) ограничений по передвиженю по стране, входах в магазины, ТРЦ и т.д. не имеют, им не угрожают штрафами, в отличие от тех, у кого таких документов нет.
Но я просил показать - где именно Вы усмотрели "разрешение" (как Вы выразились) для принудительной вакцинации? Т.е. когда человек не хочет, а его принудительно заставляют против его воли.
Вот здесь:
обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно
Вам шашечки или ехать? (с)
(Вы понимаете различия, когда слово пишется в кавычках и без кавычек?)
Меня больше всего впечатляет первая строка. Тут уже причина явно не в недоверии к власти, а в высоком уровне образованности в современной Украине. Из самой читающей мы превратились в самую забобонную страну. Успехи налицо.
ЛАД написав:Меня больше всего впечатляет первая строка. Тут уже причина явно не в недоверии к власти, а в высоком уровне образованности в современной Украине. Из самой читающей мы превратились в самую забобонную страну. Успехи налицо.
в первой строке вероятно речь идет о короно-вакцинах, а не всех вакцинах. Вполне нормальная реакция не доверять экспериментальным вакцинам.