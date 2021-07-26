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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42854286428742884289>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 124
Мені вже зробили щеплення
56%
69
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:13

  _hunter написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:а почему так много глупых вопросов?


Не задавайте их. А заодно и не сравнивайте удобные периоды.

Ромасик по Киеву и Одессе все понятно? :lol: или и дальше 10 отличий искать будем? :roll:

абсолютно
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:17

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а почему так много глупых вопросов?


Не задавайте их. А заодно и не сравнивайте удобные периоды.
  Ромасик написав:но в душе

Вы не только эпидемиолог-вирусолог , но и умеете в души смотреть. :lol:

пока некоторые блаблабла
Зображення
https://ratinggroup.ua/files/ratinggrou ... _press.pdf
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:20

Ромасик , катастрофический разрыв!! Уделали!)))

  Цитрин написав:Вы не ответили на вопрос.

Вы вообще ни на один здесь не отвечаеье, и ничего)))
Что для вас лучше, 10 раз переболеть, или 10 раз уколоться?))
Населения 41 млн?)
Продолжать?)
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Прежде чем кричать про принудительную вакцинацию и требовать палки и наказания для тех кто отказывается, подумайте о следующем...

Допустим на 9-ой прививке Вы заметили, что от прививок конкретно у Вас (не обязательно у всех) есть побочные эффекты. И если на 5-6-ой Вы еще сомневались, то после 8 и 9-ой уже заметили однозначную связь. Будете десятую прививку себе делать? А двадцатую?

А теперь представьте, что выбора у Вас нет. Ктото очень усердно требовал принудиловку и её ввели. Каждые 2-3 месяца приходят автоматчики, связывают и насильно делают прививку. Им плевать согласны Вы или отказываетесь. Как Вам такой вариант? Вы к этому призываете?

Євреї Ізраїля будуть першими, на кому перевірять кратні щеплення. Нам нема чого хвилюватись і кричати про фашизм чи нацизм. :)
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:23

Цитрин
Во-первых, в статье от ЕСПЧ (именно статье, а не Решении, Заключении и т.п.) нет ни слова о карантине.
Во-вторых,
Карантин обязателен для всех и дискриминации в нём нет. В условиях эпидемии подобные ограничения прав, одинаковые для всех, в каких-то случаях могут быть оправданы. Понимаете это?

Я-то понимаю, а вы, видимо нет, т.к. ограничения в Украине не одинаковы для всех. Люди с соотв. документами (свидетельства о вакцинации, справка о переболевании Ковидом, справка о запрете вакцинироваться по мед. показаниям) ограничений по передвиженю по стране, входах в магазины, ТРЦ и т.д. не имеют, им не угрожают штрафами, в отличие от тех, у кого таких документов нет.
Но я просил показать - где именно Вы усмотрели "разрешение" (как Вы выразились) для принудительной вакцинации? Т.е. когда человек не хочет, а его принудительно заставляют против его воли.

Вот здесь:
обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно

Вам шашечки или ехать? (с)

(Вы понимаете различия, когда слово пишется в кавычках и без кавычек?)

Вы тоже "юрист"?
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:26

  vitaliian написав:Зображення

Меня больше всего впечатляет первая строка.
Тут уже причина явно не в недоверии к власти, а в высоком уровне образованности в современной Украине. Из самой читающей мы превратились в самую забобонную страну. Успехи налицо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:27

  Hotab написав:Что для вас лучше, 10 раз переболеть, или 10 раз уколоться?))


Для меня лучше, когда я сам решаю что для меня лучше, а что хуже. Поэтому я уж как-нибудь сам разберусь, что для меня лучше.

А для Вас лучше, когда за Вас решает ктото другой? ))
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:29

  Цитрин написав:А для Вас лучше, когда за Вас решает ктото другой? ))

вояки должны неприкословно выполнять приказ.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:32

Ромасик

то автор статьи комментирует

Не автор. Невнимательно читаете:
ECHR: Ukrainian Aspect
автор

26 Липня 2021
Статті

Медичні, правові, соціальні аспекти проблеми вивчали експерти порталу «Звернення до ЄСПЛ», повідомляє інформаційний ресурс ECHR: Ukrainian Aspect.



Раньше публиковался разбор этого дела юристами. Думаю, в инете найдете, если очень интересует.

Я даже выдержки из него здесь приводил, большой пост получился, отдельно оригинал, далее Гуглоперевод. Чаще заходите на ветку, тогда не будете писать такое.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:32

  ЛАД написав:Меня больше всего впечатляет первая строка.
Тут уже причина явно не в недоверии к власти, а в высоком уровне образованности в современной Украине. Из самой читающей мы превратились в самую забобонную страну. Успехи налицо.

в первой строке вероятно речь идет о короно-вакцинах, а не всех вакцинах. Вполне нормальная реакция не доверять экспериментальным вакцинам.
Ромасик
 
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