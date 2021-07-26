Додано: Суб 13 лис, 2021 10:23

Во-первых

статье

Во-вторых

Карантин обязателен для всех и дискриминации в нём нет. В условиях эпидемии подобные ограничения прав, одинаковые для всех , в каких-то случаях могут быть оправданы. Понимаете это?

Но я просил показать - где именно Вы усмотрели "разрешение" (как Вы выразились) для принудительной вакцинации? Т.е. когда человек не хочет, а его принудительно заставляют против его воли.

обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно

Вам шашечки или ехать? (с)

, вот ЕСПЧ (именно статье, а не Решении, Заключении и т.п.) нет ни слова о карантине.Я-то понимаю, а вы, видимо нет, т.к. ограничения в Украине не одинаковы для всех. Люди с соотв. документами (свидетельства о вакцинации, справка о переболевании Ковидом, справка о запрете вакцинироваться по мед. показаниям) ограничений по передвиженю по стране, входах в магазины, ТРЦ и т.д. не имеют, им не угрожают штрафами, в отличие от тех, у кого таких документов нет.Вот здесь:(Вы понимаете различия, когда слово пишется в кавычках и без кавычек?)Вы тоже "юрист"?