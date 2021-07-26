Они вроде и выполняют. Не знаю, насколько беспрекословно. Только я то при чем. А Ромасик сколько раз хочет переболеть? Или сколько бог даст? Все в руках божьих
И кто же "другой" за меня решил вакцинироваться ещё до обязаловки?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:34
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Они вроде и выполняют. Не знаю, насколько беспрекословно. Только я то при чем. А Ромасик сколько раз хочет переболеть? Или сколько бог даст? Все в руках божьих
И кто же "другой" за меня решил вакцинироваться ещё до обязаловки?
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:34
Противоречия не видите?
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:35
да, "эксперти порталу" - это чье-то имхо, а ЕСПЧ написал то, что написал.
чаще заходить не получается, цензура.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 13 лис, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:36
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:37
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ВООЗ проти:
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:56
Наука в том и заключается, чтобы не доверять тому что ктото рассказывает, а постоянно подвергая сомнению сказанное всё перепроверять
Когда на слово верят послушав докладчика, который долго зомбировал циферью и графиками - это уже не наука, такое называется рекламой и маркетингом
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:58
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ВООЗ не проти бустеру як такого, а проти витрачання доз вакцини на бустер, поки все людство не щепилось.
Обнадіює, що, хоча захист від зараження падає через пів року після щеплення, але захист від ускладнень залишаєтся.
Востаннє редагувалось lapay в Суб 13 лис, 2021 11:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 лис, 2021 11:00
Як у нас лікують...
Відповідне відео оприлюднено у Youtube 11 листопада.
На відео чоловік, який і займається зйомкою, ходить відділенням і голосно кличе медсестру, при цьому кілька людей у цей час лежать під крапельницями. Далі він показує, що в кількох системах крапельниці вже порожні, проте медперсоналу, як і раніше, немає.Потім у кадр заходить чоловік похилого віку, він дуже важко йде і дихає. Закадровий голос пояснює, що він має сатурацію 80 і рекомендує йому не ходити. Протягом відео показують різні палати у відділенні, але ніде немає жодного медпрацівника.
В описі відео розповідається, що в цьому відділенні померла бабуся, бо їй не надали своєчасну допомогу. Чоловік передавав через санітарку, що літній жінці стало погано, але більше години до неї ніхто не підходив, а коли медсестра з’явилася вже надто пізно. «Я сказав медсестрі, що бабуся на її совісті. А (вона – Ред.) відповіла – не вона перша і не вона остання», — сказано в описі до відео.
Підозрюю, що такі речі мають місце по всіх регіонах. Медиків не вистачає, вони перевантажені і т.д. і т.п. - маємо результат. Напевно, не просто так у Миколаєві радять лікуватися вдома, наймаючи медсестру (у разі потреби) і не потрапляти до лікарень.
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