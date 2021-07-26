RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4286428742884289>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 124
Мені вже зробили щеплення
56%
69
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:вояки должны неприкословно выполнять приказ

Они вроде и выполняют. Не знаю, насколько беспрекословно. Только я то при чем. А Ромасик сколько раз хочет переболеть? Или сколько бог даст? Все в руках божьих :lol:

  Цитрин написав:А для Вас лучше, когда за Вас решает ктото другой? ))

И кто же "другой" за меня решил вакцинироваться ещё до обязаловки? :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:34

  Ромасик написав:......
пока некоторые блаблабла
Зображення
https://ratinggroup.ua/files/ratinggrou ... _press.pdf

Ромасик писал(а)
западенцы - главные антиваксы

Противоречия не видите?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20475
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4939 раз.
Подякували: 4556 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:35

  yanyura написав:
Ромасик

то автор статьи комментирует

Не автор. Невнимательно читаете:
ECHR: Ukrainian Aspect
автор

26 Липня 2021
Статті

Медичні, правові, соціальні аспекти проблеми вивчали експерти порталу «Звернення до ЄСПЛ», повідомляє інформаційний ресурс ECHR: Ukrainian Aspect.



Раньше публиковался разбор этого дела юристами. Думаю, в инете найдете, если очень интересует.

Я даже выдержки из него здесь приводил, большой пост получился, отдельно оригинал, далее Гуглоперевод. Чаще заходите на ветку, тогда не будете писать такое.

да, "эксперти порталу" - это чье-то имхо, а ЕСПЧ написал то, что написал.
чаще заходить не получается, цензура.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 13 лис, 2021 10:36, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
 
Повідомлень: 3337
З нами з: 30.03.15
Подякував: 707 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:36

  ЛАД написав:Противоречия не видите?

нет, красный от зеленого пока отличаю.
Ромасик
 
Повідомлень: 3337
З нами з: 30.03.15
Подякував: 707 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:37

  Hotab написав:
  Ромасик написав:вояки должны неприкословно выполнять приказ

Они вроде и выполняют. Не знаю, насколько беспрекословно. Только я то при чем. А Ромасик сколько раз хочет переболеть? Или сколько бог даст? Все в руках божьих :lol:

Раз в сезон, соплями, как положено.
Ромасик
 
Повідомлень: 3337
З нами з: 30.03.15
Подякував: 707 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Раз в сезон, соплями, как положено

Слабак,так крепкого иммунитета не заполучить. Вон Будивельнык с пневмонийкой целебной антитела приобретал. Говорит,готов был так каждый год, но заставили ширнуться.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5420
З нами з: 15.02.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 1490 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:Євреї Ізраїля будуть першими, на кому перевірять кратні щеплення.


ВООЗ проти:
«Немає сенсу». Глава ВООЗ засудив вакцинацію проти COVID-19 бустерною дозою
У Всесвітній організації охорони здоров’я засудили широке застосування бустерних доз та щеплення дітей від коронавірусу.
Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус під час брифінгу в п’ятницю, 12 листопада.
Він наголосив, що щодня у світі робиться в шість разів більше бустерних щеплень, ніж перших уколів у країнах із низькими доходами. Додаткові дози вакцини від коронавірусу, за його словами, потрібні лише людям із ослабленим імунітетом.
«Немає сенсу вводити бустерні дози здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров’я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають своєї першої дози», — пояснив гендиректор ВООЗ.
https://nv.ua/ukr/world/countries/buste ... 95727.html
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4640
З нами з: 19.04.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 705 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:56

  Ромасик написав:в первой строке вероятно речь идет о короно-вакцинах, а не всех вакцинах. Вполне нормальная реакция не доверять экспериментальным вакцинам.


Наука в том и заключается, чтобы не доверять тому что ктото рассказывает, а постоянно подвергая сомнению сказанное всё перепроверять :)

Когда на слово верят послушав докладчика, который долго зомбировал циферью и графиками - это уже не наука, такое называется рекламой и маркетингом :D
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 532
З нами з: 26.06.21
Подякував: 92 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:ВООЗ проти:

ВООЗ не проти бустеру як такого, а проти витрачання доз вакцини на бустер, поки все людство не щепилось.
Обнадіює, що, хоча захист від зараження падає через пів року після щеплення, але захист від ускладнень залишаєтся.
Востаннє редагувалось lapay в Суб 13 лис, 2021 11:02, всього редагувалось 1 раз.
lapay
 
Повідомлень: 12317
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:00

Як у нас лікують...

Відповідне відео оприлюднено у Youtube 11 листопада.
На відео чоловік, який і займається зйомкою, ходить відділенням і голосно кличе медсестру, при цьому кілька людей у ​​цей час лежать під крапельницями. Далі він показує, що в кількох системах крапельниці вже порожні, проте медперсоналу, як і раніше, немає.Потім у кадр заходить чоловік похилого віку, він дуже важко йде і дихає. Закадровий голос пояснює, що він має сатурацію 80 і рекомендує йому не ходити. Протягом відео показують різні палати у відділенні, але ніде немає жодного медпрацівника.
В описі відео розповідається, що в цьому відділенні померла бабуся, бо їй не надали своєчасну допомогу. Чоловік передавав через санітарку, що літній жінці стало погано, але більше години до неї ніхто не підходив, а коли медсестра з’явилася вже надто пізно. «Я сказав медсестрі, що бабуся на її совісті. А (вона – Ред.) відповіла – не вона перша і не вона остання», — сказано в описі до відео.
http://www.nikpravda.com.ua/%d1%83-%d0% ... 8e-%d0%b7/

Підозрюю, що такі речі мають місце по всіх регіонах. Медиків не вистачає, вони перевантажені і т.д. і т.п. - маємо результат. Напевно, не просто так у Миколаєві радять лікуватися вдома, наймаючи медсестру (у разі потреби) і не потрапляти до лікарень.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2284
З нами з: 07.08.09
Подякував: 716 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4286428742884289>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7852 12709647
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34678)
13.11.2021 10:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.