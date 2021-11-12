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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4286428742884289

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 124
Мені вже зробили щеплення
56%
69
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:06

  Reader написав:
  vitaliian написав: А Ваши анкетные данные проверялись перед прививкой?

Когда мы делали, то проверяли. Код не сверяли, но паспорт требовали. Так же смотрели какой вакциной были привиты первый раз. Медсестра показывала флакон с вакциной и при нас набирала в шприц, а не отвернувшись в сторонку. Но вот опус главного санитарного врача вчера ввел в шок.
“Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям”, – сказав Ігор Кузін.

https://moz.gov.ua/article/news/igor-kuzin-pro-zmishuvannja-vakcin-proti-covid-19-mozhna-vikoristovuvati-lishe-dozvoleni-kombinacii-

Неужели действительно за этим не следят бригады по вакцинированию и человек сам может решить какую прививку себе сделать? Как по мне, то такие заявления точно не способствуют доверию к программе вакцинации в Украине.

Возможно Вы будете смеяться, но знаю случаи, когда армия прививала по принципу 1 - коронавак, 2 - что было под рукой. И никакой санврач даже не почесался.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:08

Тримаємося на першому місці, дякуючи Ромасику, Вкладчику й іншим "будівельникам", які продовжують "заробляти" на смертях своїх співгромадян
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stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Наука в том и заключается, чтобы не доверять тому что ктото рассказывает,

Это вы о том человеке, который постоянно здесь рассказывает и даже цитаты приводит, но на цитаты, как правило, ссылки не указывает, только на видео?

А ведь он/она вас поддерживает, ваш, так сказать, соратник, а вы так о нем/ней отозвались...

Ник его/ее не привожу, имхо и так все поймут, о ком я.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:11

  Hotab написав:Слабак,так крепкого иммунитета не заполучить. Вон Будивельнык с пневмонийкой целебной антитела приобретал. Говорит,готов был так каждый год, но заставили ширнуться.


Некоторые врачи не парятся и даже специально себя заражают, чтобы поскорей переболеть и получить иммунитет. Не знаю насколько это разумно, но похоже такая стратегия довольно популярна среди медиков. Объясняют они это просто, что постоянно общаясь с больными у них практически нет шансов избежать заражения, поэтому лучше сразу переболеть самому, чтобы выздоровев и получив иммунитет, спокойно приступить к лечению больных уже хорошо понимая особенности течения болезни.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:13

  safonovstanislav написав:Меня беспокоит, что в недавнем прошлом талидоми́д врачи выписывали беременным как снотворное, а детей с гиперактивностью лечили лоботомией

А то что коронавирус недавно говорили обычная простуда, а перед этим китайцы вообще уверяли что он малозаразен Вас не смущает?

  safonovstanislav написав:Такие способы лечения НЕ прошли проверку временем.

ИМХО, слишком рано вакцины пошли в настолько массовое применение, что перевакцинировали уже почти весь мир. Цена ошибки слишком высока.


То есть вирус, который поражает половину органов человека, вызывает малопонятные и длительные последствия даже после выздоровления, оставляет после себя шлейф повышенной смертности от ССЗ, может проникать в мозг, может менять эпигенетику и даже иногда встраивать свои гены в человеческий геном для Вас прошел проверку временем в плане долговременных последствий и никаких проблем в будущем для переболевших Вы не ожидаете?
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  fler написав:Підозрюю, що такі речі мають місце по всіх регіонах

Почему вы не ответили Яме, который здесь продвигал теорию "придумали сценарий Ковид, никто не умирает. Спад смертей? Значит сказали, что пора сворачивать сценарий".
Или просто доктор наук "не девочка, чтобы доказывать своим коллегам-антиваксам тут что-то"?

  stryzhko написав:Тримаємося на першому місці, дякуючи Ромасику, Вкладчику й іншим "будівельникам",

Ниче не знаю. Там ужасно выглядит Германия и Британия. А в Украине просто "хвыли народжуваности 80 лет назад" и "летим в 50.
Hotab
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