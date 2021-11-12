Додано: Суб 13 лис, 2021 11:33

yanyura написав: Цитрин написав: Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации? Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации?

Вы могли бы увидеть это, при желании, в моем посте, часть которого вы процитировали, там это выделено жирным шрифтом (

Но если вы это не заметили, так и быть, повторю кратко:

вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно

очевидність суспільного блага через обмеження прав Вы могли бы увидеть это, при желании, в моем посте, часть которого вы процитировали, Эпидемия коронавируса в мире ).Но если вы это не заметили, так и быть, повторю кратко:

исключительно стандартной и плановой вакцинации детей от болезней, которые хорошо известны медицинской науке

158. At the outset, the Court points out that the present case relates to the standard and routine vaccination of children against diseases that are well known to medical science. These six applications, as indicated above, were introduced between 2013 and 2015 and concern the policy of the respondent State to make the set of relevant vaccines compulsory.



285. As regards the reasons put forward for the mandatory nature of vaccination in the Czech Republic, the Court has already acknowledged the weighty public health rationale underlying this policy choice, notably in terms of the efficacy and safety of childhood vaccination. It has likewise acknowledged a general consensus supporting the objective, for every State, to attain the highest possible degree of vaccine coverage. Although the applicants argued that the authorities failed to establish that the duty to accept the prescribed vaccinations was necessary and justified (see paragraph 175 above), the Court considers that the Government have clearly set out the reasons behind this choice. It further notes the conclusion of the Czech Constitutional Court that the relevant data from national and international experts in the matter justified pursuing this policy (see paragraph 91 above). While a system of compulsory vaccinations is not the only, or the most widespread, model adopted by European States, the Court reiterates that, in matters of health-care policy, it is the domestic authorities who are best placed to assess priorities, the use of resources and social needs. All of these aspects are relevant in the present context, and they come within the wide margin of appreciation that the Court should accord to the respondent State.



, поскольку у Вас возникла путаница, которую Вы распространяете, в том числе, с использованием Гуглоперевода, то Вам следует учесть такое:, нижеследующий сайт, на который Вы ссылаетесь,, а являетсядля информации о деятельности ЕСПЧ и поддержки тех, кто обращается в ЕСПЧ:Веб-сайт ЕСПЧ имеет другой адрес:Кстати, если он у Вас не открывается в целом или в отдельных частях, о чем Вы сообщали, то он не запрещен в Украине, а Вам следует очистить Ваш браузер от мусора или обновить его., в решении ЕСПЧ в делеречь идет об обязательной вакцинациив Чехии от, в том числе,, путем введения, но, о чем и предупреждает украинский национальный сайт, и именно поэтому тут нет никакого противоречия:Кстати, об этом же поясняет судья ЕСПЧ от Украины, которая входила в состав Большой Палаты ЕСПЧ, принявшей решение в деле, и которая подчеркивает, чтоВ самом решении по делууказанное выше важное обстоятельство находится в пункте 158 решения:Вы же на указанное выше обстоятельство внимания не обратили, что привело Вас, сначала, к мысли о противоречии в решении ЕСПЧ, а потом к ошибочному выводу, что ЕСПЧ, якобы, уже одобрил вакцинацию всех от COVID-19, когда вырвали из констекста, например, пункт 285 этого решения:, если Вы хотите профессионально анализировать вопросы применения права, то для этого Вам следует получить для начала юридическое образование, что никогда не поздно, а до этого воздержаться от непрофессиональных оценок, в том числе, с использованием Гуглоперевода, которые лишь вводят в заблуждение.