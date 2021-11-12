vitaliian написав: А Ваши анкетные данные проверялись перед прививкой?
Когда мы делали, то проверяли. Код не сверяли, но паспорт требовали. Так же смотрели какой вакциной были привиты первый раз. Медсестра показывала флакон с вакциной и при нас набирала в шприц, а не отвернувшись в сторонку. Но вот опус главного санитарного врача вчера ввел в шок.
“Я б радив все ж таки дотримуватися вимог доказової медицини – використовувати комбінації, які довели свою безпечність. Наразі змішування дозволено мРНК-вакцин (Pfizer, Moderna). Також можна змішувати векторні з мРНК. Наприклад, перша доза AstraZeneca, а друга вакциною мРНК. Якщо ж є вакцинація CorovaVac, то коли після першої дози цієї вакцини робиться друга доза якоюсь альтернативною, то це якийсь експеримент над собою. Я не раджу такого робити, бо це не відповідає протоколам та інструкціям”, – сказав Ігор Кузін.
Неужели действительно за этим не следят бригады по вакцинированию и человек сам может решить какую прививку себе сделать? Как по мне, то такие заявления точно не способствуют доверию к программе вакцинации в Украине.
Возможно Вы будете смеяться, но знаю случаи, когда армия прививала по принципу 1 - коронавак, 2 - что было под рукой. И никакой санврач даже не почесался.
Hotab написав:Слабак,так крепкого иммунитета не заполучить. Вон Будивельнык с пневмонийкой целебной антитела приобретал. Говорит,готов был так каждый год, но заставили ширнуться.
Некоторые врачи не парятся и даже специально себя заражают, чтобы поскорей переболеть и получить иммунитет. Не знаю насколько это разумно, но похоже такая стратегия довольно популярна среди медиков. Объясняют они это просто, что постоянно общаясь с больными у них практически нет шансов избежать заражения, поэтому лучше сразу переболеть самому, чтобы выздоровев и получив иммунитет, спокойно приступить к лечению больных уже хорошо понимая особенности течения болезни.
safonovstanislav написав:Меня беспокоит, что в недавнем прошлом талидоми́д врачи выписывали беременным как снотворное, а детей с гиперактивностью лечили лоботомией
А то что коронавирус недавно говорили обычная простуда, а перед этим китайцы вообще уверяли что он малозаразен Вас не смущает?
safonovstanislav написав:Такие способы лечения НЕ прошли проверку временем.
ИМХО, слишком рано вакцины пошли в настолько массовое применение, что перевакцинировали уже почти весь мир. Цена ошибки слишком высока.
То есть вирус, который поражает половину органов человека, вызывает малопонятные и длительные последствия даже после выздоровления, оставляет после себя шлейф повышенной смертности от ССЗ, может проникать в мозг, может менять эпигенетику и даже иногда встраивать свои гены в человеческий геном для Вас прошел проверку временем в плане долговременных последствий и никаких проблем в будущем для переболевших Вы не ожидаете?
fler написав:Підозрюю, що такі речі мають місце по всіх регіонах
Почему вы не ответили Яме, который здесь продвигал теорию "придумали сценарий Ковид, никто не умирает. Спад смертей? Значит сказали, что пора сворачивать сценарий". Или просто доктор наук "не девочка, чтобы доказывать своим коллегам-антиваксам тут что-то"?
stryzhko написав:Тримаємося на першому місці, дякуючи Ромасику, Вкладчику й іншим "будівельникам",
Ниче не знаю. Там ужасно выглядит Германия и Британия. А в Украине просто "хвыли народжуваности 80 лет назад" и "летим в 50".
fler написав:Підозрюю, що такі речі мають місце по всіх регіонах
Почему вы не ответили Яме, который здесь продвигал теорию "придумали сценарий Ковид, никто не умирает. Спад смертей? Значит сказали, что пора сворачивать сценарий".
Потому что ничего подобного здесь Яма не продвигал. И поскольку он покинул ветку, то обсуждать его теперь не совсем корректно, но от вас такое не удивительно. Перекручивать чужие посты - ваше любимое занятие, ведь это куда проще, чем достойно оппонировать.
IgA написав:То есть вирус, который поражает половину органов человека, вызывает малопонятные и длительные последствия даже после выздоровления, оставляет после себя шлейф повышенной смертности от ССЗ, может проникать в мозг, может менять эпигенетику и даже иногда встраивать свои гены в человеческий геном для Вас прошел проверку временем в плане долговременных последствий и никаких проблем в будущем для переболевших Вы не ожидаете?
Вы так пишете, как-будто иммунная система человека абсолютно беззащитна перед ковидом. Это неправда.
Ковид далеко не первый вирус с которым иммунная система человека имеет дело за миллионы лет... В том числе и не первый коронавирус. Не стоит его воспринимать как чтото, с чем иммунитет человека не в силах справиться. Многие люди вообще ковидом не болеют, еще больше блеют даже не замечая.
Цитрин написав:Можете показать, в каком конкретно предложении на сайте ЕСПЧ Вы усмотрели "разрешение" принудительной вакцинации?
Вы могли бы увидеть это, при желании, в моем посте, часть которого вы процитировали, там это выделено жирным шрифтом (Эпидемия коронавируса в мире). Но если вы это не заметили, так и быть, повторю кратко:
вимагає обмеження прав частини людей, що не бажають робити щеплення добровільно
очевидність суспільного блага через обмеження прав
yanyura, поскольку у Вас возникла путаница, которую Вы распространяете, в том числе, с использованием Гуглоперевода, то Вам следует учесть такое:
Кстати, если он у Вас не открывается в целом или в отдельных частях, о чем Вы сообщали, то он не запрещен в Украине, а Вам следует очистить Ваш браузер от мусора или обновить его.
Во-вторых, в решении ЕСПЧ в деле "Vavřička and Others v. the Czech Republic" речь идет об обязательной вакцинации детей в Чехии от девяти болезней, уже хорошо известных медицинской науке, в том числе, дифтерии, полиомиелита, гепатита В, кори, коклюша, краснухи, столбняка, путем введения апробированных и хорошо изученных вакцин, но не касается ситуации с COVID-19, о чем и предупреждает украинский национальный сайт, и именно поэтому тут нет никакого противоречия: https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid ... aci%d1%97/
Кстати, об этом же поясняет судья ЕСПЧ от Украины Анна Юдковская, которая входила в состав Большой Палаты ЕСПЧ, принявшей решение в деле "Vavřička and Others v. the Czech Republic", и которая подчеркивает, что "ЕСПЧ с самого начала отметил, что это дело касается исключительно стандартной и плановой вакцинации детей от болезней, которые хорошо известны медицинской науке": https://www.facebook.com/permalink.php? ... &ref=notif
В самом решении по делу "Vavřička and Others v. the Czech Republic" указанное выше важное обстоятельство находится в пункте 158 решения:
158. At the outset, the Court points out that the present case relates to the standard and routine vaccination of children against diseases that are well known to medical science. These six applications, as indicated above, were introduced between 2013 and 2015 and concern the policy of the respondent State to make the set of relevant vaccines compulsory.
Вы же на указанное выше обстоятельство внимания не обратили, что привело Вас, сначала, к мысли о противоречии в решении ЕСПЧ, а потом к ошибочному выводу, что ЕСПЧ, якобы, уже одобрил вакцинацию всех от COVID-19, когда вырвали из констекста, например, пункт 285 этого решения:
285. As regards the reasons put forward for the mandatory nature of vaccination in the Czech Republic, the Court has already acknowledged the weighty public health rationale underlying this policy choice, notably in terms of the efficacy and safety of childhood vaccination. It has likewise acknowledged a general consensus supporting the objective, for every State, to attain the highest possible degree of vaccine coverage. Although the applicants argued that the authorities failed to establish that the duty to accept the prescribed vaccinations was necessary and justified (see paragraph 175 above), the Court considers that the Government have clearly set out the reasons behind this choice. It further notes the conclusion of the Czech Constitutional Court that the relevant data from national and international experts in the matter justified pursuing this policy (see paragraph 91 above). While a system of compulsory vaccinations is not the only, or the most widespread, model adopted by European States, the Court reiterates that, in matters of health-care policy, it is the domestic authorities who are best placed to assess priorities, the use of resources and social needs. All of these aspects are relevant in the present context, and they come within the wide margin of appreciation that the Court should accord to the respondent State.
В-третьих, если Вы хотите профессионально анализировать вопросы применения права, то для этого Вам следует получить для начала юридическое образование, что никогда не поздно, а до этого воздержаться от непрофессиональных оценок, в том числе, с использованием Гуглоперевода, которые лишь вводят в заблуждение.
Цитрин написав:Вы так пишете, как-будто иммунная система человека абсолютно беззащитна перед ковидом. Это неправда.
Ковид далеко не первый вирус с которым иммунная система человека имеет дело за миллионы лет...
Имунная система обеспечивает выживание человечества, а не благополучие конкретного человека в долговременной перспективе. Цитокиновый шторм, снижение иммуного ответа с возрастом и аутоимунные заболевания это тоже она. То что у переболевшего потом на 5-10 лет раньше инфаркт случится из-за генерализированной воспалительной реакции для иммунитета приемлимый результат, свою работу он выполнил, не допустил смерть от вируса. Тут кстати интересный момент мышления Ваших единомышленников - когда речь идет о вирусе, то взгляд идет с перспективы выживания всего человечества, а когда доходит до вакцинации, то крайне редкие побочки примеряются на себя