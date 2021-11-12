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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4287428842894290

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 124
Мені вже зробили щеплення
56%
69
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:58

Яма говорил: "Спад смертей? Значит сказали, что пора сворачивать сценарий".


  fler написав: Потому что подобного здесь Яма не продвигал


  yama написав:Делаю вывод что принято политическое решение - покончить с этим всем


  fler написав:И поскольку он покинул ветку, то обсуждать его теперь не совсем корректно,

К счастью он жив. А иных причин не говорит о нем не существует. Или есть? Ссылку!!


  fler написав:Перекручивать чужие посты - ваше любимое занятие

Отказываться от своих слов "вы меня не так поняли, я не так говорила" - любимое занятие "докторов околонаучных наук". :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:11

  Hotab написав:Или просто доктор наук "не девочка, чтобы доказывать своим коллегам-антиваксам тут что-то"?


А почему Вы fler к антиваксам причислили? Она вроде не призывала к тотальному запрету вакцинации для всех.

Ваши коллеги много кричат про антиваксов, но на деле антиваксов пока нигде не видел. Где они? Массовка с компрометирующими плакатами для картинки на тв не в счет.

Если хотите проводить стратификацию, то делить людей нужно не на две страты, а как минимум на три:

1) Ваксы - призывающие к принудительной вакцинации
2) Адекватные - призывающие к добровольному выбору
3) Антиваксы - призывающие к тотальному запрету вакцинации

Причем вторая страта, как мне кажется, будет самой многочисленной.

Вы к какой группе себя относите? :D
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:21

  Цитрин написав:......
Вы так пишете, как-будто иммунная система человека абсолютно беззащитна перед ковидом. Это неправда.

Ковид далеко не первый вирус с которым иммунная система человека имеет дело за миллионы лет... В том числе и не первый коронавирус. Не стоит его воспринимать как чтото, с чем иммунитет человека не в силах справиться.

Чума не первая бактерия, с которой человечество столкнулось и не один раз. То же с вирусом оспы.
Многие люди вообще ковидом не болеют, еще больше блеют даже не замечая.

Вот это верно.
Некоторые, правда, всё понимают, но продолжают.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:А почему Вы fler к антиваксам причислили?

Потому что за настоящие слова, ее характеризующие, тут банят.

Как бы вы назвали человека,который поддерживает тех, которые заявляют о "придуманном сценарии" , "умирают не от Ковид,а от алкоголизма", "Ковид в пыли дорожной даже есть", ""смерть из-за демографичгыххвыль", а потом давит из нас слезы, что в переполненных стационарах люди лежат сами,без врачей.
Уже ж надо определиться,есть смертность иди нет.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:24

  ЛАД написав:Чума не первая бактерия, с которой человечество столкнулось и не один раз. То же с вирусом оспы.


Вы считаете, что ковид и чума с оспой - болезни одной весовой категории?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Вы считаете, что ковид и чума с оспой - болезни одной весовой категории?

На текущий момент Ковид в одной, привитой лишь на 30% стране , за 1.5 года выкосил почти 1 млн человек из 146. И не остановился. Это много или мало?
Сколько будет всего?
Сколько было бы совсем без прививок?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:40

  Igneus написав: В-третьих, если Вы хотите профессионально анализировать вопросы применения права, то для этого Вам следует получить для начала юридическое образование, что никогда не поздно, а до этого воздержаться от непрофессиональных оценок, в том числе, с использованием Гуглоперевода, которые лишь вводят в заблуждение.


То же самое касается ваших аляповатых попыток спорить с наукой эпидемиологией. Разница только в том, что о ней у обывателя еще меньше представлений, чем о праве, области вашей экспертизы, которое преподается, начиная со средней школы. Вы выглядите куда более фальшиво и непрофессионально. Называется это "со свиным рылом в калашный ряд"...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 лис, 2021 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 12:40

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:Чума не первая бактерия, с которой человечество столкнулось и не один раз. То же с вирусом оспы.


Вы считаете, что ковид и чума с оспой - болезни одной весовой категории?

Разной. Но речь о принципе.

О Вашей стратификации.
Вы себя вместе с "доктором" явно причисляет ко второй, якобы "разумной и уравновешенной". На деле Ваша "добровольность" вместе с "разумностью и уравновешенностью" выливается в явную антиваксовскую пропаганду. Правда, более "разумную", чем выступления yama с прямой конспирологией. Но от этого не менее демагогической. Вы меня 2 дня назад втравили в совершенно бесполезный и нудный спор, больше не хочу.
Вы хотите заболтать тему? Без меня.
ЛАД
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

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