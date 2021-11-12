Додано: Суб 13 лис, 2021 12:11

Hotab написав: Или просто доктор наук "не девочка, чтобы доказывать своим коллегам-антиваксам тут что-то"? Или просто доктор наук "не девочка, чтобы доказывать своим коллегам-антиваксам тут что-то"?

А почему Вы fler к антиваксам причислили? Она вроде не призывала к тотальному запрету вакцинации для всех.Ваши коллеги много кричат про антиваксов, но на деле антиваксов пока нигде не видел. Где они? Массовка с компрометирующими плакатами для картинки на тв не в счет.Если хотите проводить стратификацию, то делить людей нужно не на две страты, а как минимум на три:1) Ваксы - призывающие к принудительной вакцинации2) Адекватные - призывающие к добровольному выбору3) Антиваксы - призывающие к тотальному запрету вакцинацииПричем вторая страта, как мне кажется, будет самой многочисленной.Вы к какой группе себя относите?