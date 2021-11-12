|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 11:58
Яма говорил: "Спад смертей? Значит сказали, что пора сворачивать сценарий".
fler написав:
Потому что подобного здесь Яма не продвигал
yama написав:
Делаю вывод что принято политическое решение - покончить с этим всем
fler написав:
И поскольку он покинул ветку, то обсуждать его теперь не совсем корректно,
К счастью он жив. А иных причин не говорит о нем не существует. Или есть? Ссылку!!
fler написав:
Перекручивать чужие посты - ваше любимое занятие
Отказываться от своих слов "вы меня не так поняли, я не так говорила" - любимое занятие "докторов околонаучных наук".
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5423
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:11
Hotab написав:
Или просто доктор наук "не девочка, чтобы доказывать своим коллегам-антиваксам тут что-то"?
А почему Вы fler к антиваксам причислили? Она вроде не призывала к тотальному запрету вакцинации для всех.
Ваши коллеги много кричат про антиваксов, но на деле антиваксов пока нигде не видел. Где они? Массовка с компрометирующими плакатами для картинки на тв не в счет.
Если хотите проводить стратификацию, то делить людей нужно не на две страты, а как минимум на три:
1) Ваксы - призывающие к принудительной вакцинации
2) Адекватные - призывающие к добровольному выбору
3) Антиваксы - призывающие к тотальному запрету вакцинации
Причем вторая страта, как мне кажется, будет самой многочисленной.
Вы к какой группе себя относите?
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:21
Цитрин написав:
......
Вы так пишете, как-будто иммунная система человека абсолютно беззащитна перед ковидом. Это неправда.
Ковид далеко не первый вирус с которым иммунная система человека имеет дело за миллионы лет... В том числе и не первый коронавирус. Не стоит его воспринимать как чтото, с чем иммунитет человека не в силах справиться.
Чума не первая бактерия, с которой человечество столкнулось и не один раз. То же с вирусом оспы.
Многие люди вообще ковидом не болеют, еще больше блеют даже не замечая.
Вот это верно.
Некоторые, правда, всё понимают, но продолжают.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20477
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4940 раз.
- Подякували: 4556 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:21
Цитрин написав:
А почему Вы fler к антиваксам причислили?
Потому что за настоящие слова, ее характеризующие, тут банят.
Как бы вы назвали человека,который поддерживает тех, которые заявляют о "придуманном сценарии" , "умирают не от Ковид,а от алкоголизма", "Ковид в пыли дорожной даже есть", ""смерть из-за демографичгыххвыль", а потом давит из нас слезы, что в переполненных стационарах люди лежат сами,без врачей.
Уже ж надо определиться,есть смертность иди нет.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5423
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:24
ЛАД написав:
Чума не первая бактерия, с которой человечество столкнулось и не один раз. То же с вирусом оспы.
Вы считаете, что ковид и чума с оспой - болезни одной весовой категории?
-
Цитрин
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 26.06.21
- Подякував: 93 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:28
Цитрин написав:
Вы считаете, что ковид и чума с оспой - болезни одной весовой категории?
На текущий момент Ковид в одной, привитой лишь на 30% стране , за 1.5 года выкосил почти 1 млн человек из 146. И не остановился. Это много или мало?
Сколько будет всего?
Сколько было бы совсем без прививок?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 5423
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 277 раз.
- Подякували: 1491 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:40
Igneus написав: В-третьих
, если Вы хотите профессионально анализировать вопросы применения права, то для этого Вам следует получить для начала юридическое образование, что никогда не поздно, а до этого воздержаться от непрофессиональных оценок, в том числе, с использованием Гуглоперевода, которые лишь вводят в заблуждение.
То же самое касается ваших аляповатых попыток спорить с наукой эпидемиологией. Разница только в том, что о ней у обывателя еще меньше представлений, чем о праве, области вашей экспертизы, которое преподается, начиная со средней школы. Вы выглядите куда более фальшиво и непрофессионально. Называется это "со свиным рылом в калашный ряд"...
Востаннє редагувалось zРадио
в Суб 13 лис, 2021 12:42, всього редагувалось 1 раз.
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 11613
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2725 раз.
- Подякували: 5992 раз.
-
- Профіль
-
16
8
3
Додано: Суб 13 лис, 2021 12:40
Цитрин написав: ЛАД написав:
Чума не первая бактерия, с которой человечество столкнулось и не один раз. То же с вирусом оспы.
Вы считаете, что ковид и чума с оспой - болезни одной весовой категории?
Разной. Но речь о принципе.
О Вашей стратификации.
Вы себя вместе с "доктором" явно причисляет ко второй, якобы "разумной и уравновешенной". На деле Ваша "добровольность" вместе с "разумностью и уравновешенностью" выливается в явную антиваксовскую пропаганду. Правда, более "разумную", чем выступления yama
с прямой конспирологией. Но от этого не менее демагогической. Вы меня 2 дня назад втравили в совершенно бесполезный и нудный спор, больше не хочу.
Вы хотите заболтать тему? Без меня.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 20477
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 4940 раз.
- Подякували: 4556 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Mirax
, orest
, thirdeye
, zРадио
і 5 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|7852
|12720080
|
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ
|