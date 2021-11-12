Цитрин написав:...... Вы так пишете, как-будто иммунная система человека абсолютно беззащитна перед ковидом. Это неправда.
Ковид далеко не первый вирус с которым иммунная система человека имеет дело за миллионы лет... В том числе и не первый коронавирус. Не стоит его воспринимать как чтото, с чем иммунитет человека не в силах справиться.
Чума не первая бактерия, с которой человечество столкнулось и не один раз. То же с вирусом оспы.
Многие люди вообще ковидом не болеют, еще больше блеют даже не замечая.
Вот это верно. Некоторые, правда, всё понимают, но продолжают.
Цитрин написав:А почему Вы fler к антиваксам причислили?
Потому что за настоящие слова, ее характеризующие, тут банят.
Как бы вы назвали человека,который поддерживает тех, которые заявляют о "придуманном сценарии" , "умирают не от Ковид,а от алкоголизма", "Ковид в пыли дорожной даже есть", ""смерть из-за демографичгыххвыль", а потом давит из нас слезы, что в переполненных стационарах люди лежат сами,без врачей. Уже ж надо определиться,есть смертность иди нет.
Цитрин написав:Вы считаете, что ковид и чума с оспой - болезни одной весовой категории?
На текущий момент Ковид в одной, привитой лишь на 30% стране , за 1.5 года выкосил почти 1 млн человек из 146. И не остановился. Это много или мало? Сколько будет всего? Сколько было бы совсем без прививок?
Igneus написав: В-третьих, если Вы хотите профессионально анализировать вопросы применения права, то для этого Вам следует получить для начала юридическое образование, что никогда не поздно, а до этого воздержаться от непрофессиональных оценок, в том числе, с использованием Гуглоперевода, которые лишь вводят в заблуждение.
То же самое касается ваших аляповатых попыток спорить с наукой эпидемиологией. Разница только в том, что о ней у обывателя еще меньше представлений, чем о праве, области вашей экспертизы, которое преподается, начиная со средней школы. Вы выглядите куда более фальшиво и непрофессионально. Называется это "со свиным рылом в калашный ряд"...
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 лис, 2021 12:42, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Чума не первая бактерия, с которой человечество столкнулось и не один раз. То же с вирусом оспы.
Вы считаете, что ковид и чума с оспой - болезни одной весовой категории?
Разной. Но речь о принципе.
О Вашей стратификации. Вы себя вместе с "доктором" явно причисляет ко второй, якобы "разумной и уравновешенной". На деле Ваша "добровольность" вместе с "разумностью и уравновешенностью" выливается в явную антиваксовскую пропаганду. Правда, более "разумную", чем выступления yama с прямой конспирологией. Но от этого не менее демагогической. Вы меня 2 дня назад втравили в совершенно бесполезный и нудный спор, больше не хочу. Вы хотите заболтать тему? Без меня.
Hotab написав:На текущий момент Ковид в одной, привитой лишь на 30% стране , за 1.5 года выкосил почти 1 млн человек из 146. И не остановился. Это много или мало? Сколько будет всего?
1 из 146 = 0.6%
Hotab написав:Сколько было бы совсем без прививок?
Точно сложно сказать, такие данные никто не приводит. Если верить графику из Израиля по заражениям и статусу вакцинирован/не вакцинирован, то между пиками заражений примерно столько-же, а во время пиков примерно в 1.3 раза больше.
Можно предположить, что без вакцинации увеличится примерно на 30%. Т.е. для ваших цифр, 1.3 млн вместо 1 млн. Однако говорят вакцина уменьшает тяжесть течения болезни, поэтому процент тяжелых был бы больше и разница возможно была бы выше.
Igneus написав:yanyura, поскольку у Вас возникла путаница, которую Вы распространяете, в том числе, с использованием Гуглоперевода, то Вам следует учесть такое:
Во-первых, нижеследующий сайт, на который Вы ссылаетесь, не является сайтом ЕСПЧ, а является национальным украинским сайтом для информации о деятельности ЕСПЧ и поддержки тех, кто обращается в ЕСПЧ: https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid-covid-19-pravove-ob%d2%91runtuvannya-vidmovi-i-zaxist-vid-podalsho%d1%97-diskriminaci%d1%97/
В таком случае вам стоит признать, что именно вы (до меня) принесли ссылку на этот сайт и его сообщения:
Igneus написав:Добавлено: Ср 10 ноя, 2021 21:02
Однако суть не в том, где и кто обслужил, насколько я понял, вакцинированием, а в том, что вакцинируемый принял участие в эксперименте по исследованию вакцин и не получил за это даже 60 долларов, как это было, например, в Грузии: https://www.echr.com.ua/vakcinaciya-vid-covid-19-pravove-ob%d2%91runtuvannya-vidmovi-i-zaxist-vid-podalsho%d1%97-diskriminaci%d1%97/ ...
Питання введення у Європі сертифікатів COVID-вакцинації обов’язково стане предметом вивчення у Європейському суді з прав людини. Таке переконання висловила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час засідання постійного комітету, передає інформаційний ресурс «ECHR. Ukrainian Aspect». «Це складне питання, яке включає важливий вимір в області прав людини … Сертифікати вакцинації повинні враховувати вимоги конфіденційності та захисту персональних даних.
Т.ч. первично именно вы ввели форумчан в заблуждение и распространили путаницу (мой пост - Добавлено: Чт 11 ноя, 2021 13:08.
Igneus написав:если Вы хотите профессионально анализировать вопросы применения права, то для этого Вам следует получить для начала юридическое образование
Питання введення у Європі сертифікатів COVID-вакцинації обов’язково стане предметом вивчення у Європейському суді з прав людини. Таке переконання висловила генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич під час засідання постійного комітету, передає інформаційний ресурс «ECHR. Ukrainian Aspect». «Це складне питання, яке включає важливий вимір в області прав людини … Сертифікати вакцинації повинні враховувати вимоги конфіденційності та захисту персональних даних.
Ваше юридическое образование позволяет говорить, что возможное изучение в будущем будет однозначно осуществленным запретом?
P.S.Отправив жалобу с требованием удаления этого поста означает, что вы автоматически признаёте, что все написанное в нем правда, а правду вы не любите.