Додано: Суб 13 лис, 2021 13:34

Цитрин написав: Точно сложно сказать, такие данные никто не приводит. Если верить графику из Израиля по заражениям и статусу вакцинирован/не вакцинирован, то между пиками заражений примерно столько-же, а во время пиков примерно в 1.3 раза больше. Точно сложно сказать, такие данные никто не приводит. Если верить графику из Израиля по заражениям и статусу вакцинирован/не вакцинирован, то между пиками заражений примерно столько-же, а во время пиков примерно в 1.3 раза больше.

Два человека, привитые тремя дозами, умерли за все время. Я бы смотрел не на новости, а на статистику Минздрава. Я на той неделе был в реанимации, где "корона". 25 человек, два из них вакцинированных – 87 и 92 года, один с пересаженной почкой, другой онкологический больной. Остальные – младше 50 лет, невакцинированные. 70% процентов людей, которые умерли за последний месяц от коронавируса, невакцинированные. Теперь давайте посмотрим статистику: 6 миллионов вакцинированных и 500–600 тысяч невакцинированных. Детей уберем, там нет тяжелого течения. Из этого количества 70% – непривитые люди младше 50 лет. Соотношение вакцинированных и невакцинированных составляет 90% к десяти. Соответственно, у нас на 10% непривитых молодых приходится 70% смертей, а количество их в 10 раз меньше. Получатся, что в 9 раз чаще умирают непривитые молодые, чем привитые пожилые с хроническими заболеваниями. Да, есть и будут люди, которые привиты и будут умирать. Но основная масса тяжелых случаев приходится на невакцинированных. И нельзя сравнивать 80–90-летних стариков, у которых в принципе нет большого иммунного ответа, с молодыми людьми. Если мы возьмем популяцию младше 50–60 лет, ни одного вакцинированного в больнице нет и не было.Все працює, всупереч заявам антиваксів.