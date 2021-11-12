Цитрин написав:Точно сложно сказать, такие данные никто не приводит. Если верить графику из Израиля по заражениям и статусу вакцинирован/не вакцинирован, то между пиками заражений примерно столько-же, а во время пиков примерно в 1.3 раза больше.
– Два человека, привитые тремя дозами, умерли за все время. Я бы смотрел не на новости, а на статистику Минздрава. Я на той неделе был в реанимации, где "корона". 25 человек, два из них вакцинированных – 87 и 92 года, один с пересаженной почкой, другой онкологический больной. Остальные – младше 50 лет, невакцинированные. 70% процентов людей, которые умерли за последний месяц от коронавируса, невакцинированные. Теперь давайте посмотрим статистику: 6 миллионов вакцинированных и 500–600 тысяч невакцинированных. Детей уберем, там нет тяжелого течения. Из этого количества 70% – непривитые люди младше 50 лет. Соотношение вакцинированных и невакцинированных составляет 90% к десяти. Соответственно, у нас на 10% непривитых молодых приходится 70% смертей, а количество их в 10 раз меньше. Получатся, что в 9 раз чаще умирают непривитые молодые, чем привитые пожилые с хроническими заболеваниями. Да, есть и будут люди, которые привиты и будут умирать. Но основная масса тяжелых случаев приходится на невакцинированных. И нельзя сравнивать 80–90-летних стариков, у которых в принципе нет большого иммунного ответа, с молодыми людьми. Если мы возьмем популяцию младше 50–60 лет, ни одного вакцинированного в больнице нет и не было. https://www.svoboda.org/a/izrailjskiy-e ... 61630.html Все працює, всупереч заявам антиваксів.
За вчера 695 смертей. За последние 7 дней 4667 смертей, т.е. среднесуточное 667 смертей (на вчера 4765 и 681).
За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.
В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд". Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был вчера - 681.
Число активных случаев сегодня уменьшилось - 506 753, если не ошибаюсь, впервые за эту волну (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, вчера было 509 291). Количество выздоровевших за вчера больше, чем число новых случаев. На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну. С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 22188 смертей. Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу следующей недели). Единственный вопрос, насколько.
P.s. Все данные по ворлдметру. P.p.s. По России 12 ноября - 39 256 новых случаев заражения и 1241 новая смерть. 5 ноября было 1188 смертей и новый рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 9 ноября 1239 смертей.
ЛАД написав:выступления yama с прямой конспирологией
При чём тут конспирология? Конспирология тут вообще не играет никакой роли. Если yama не выступал за запрет или принудиловку, то он попадает в страту адекватов, а Вы на него искусственно навешиваете ярлык "антивакса". Не так-ли?
ЛАД написав:Вы хотите заболтать тему? Без меня.
нет, просто сильно бросается в глаза, как Вы легко навешиваете на всех ярлыки "ваксов" и "антиваксов", приравнивая вполне адекватных людей к экстремистам.
Возможно ошибаюсь, но мне показалось споры в этой ветке происходят не столько из-за вакцинации, сколько из-за навешивания ярлыков на людей.
Предлагаю более взвешенный подход. Если человек не предлагает экстремизм (принудительную вакцинацию или запрет на вакцинацию для всех), то не нужно навешивать на него ярлык вакса или антивакса.
ЛАД написав:выступления yama с прямой конспирологией
При чём тут конспирология? Конспирология тут вообще не играет никакой роли. Если yama не выступал за запрет или принудиловку, то он попадает в страту адекватов, а Вы на него искусственно навешиваете ярлык "антивакса". Не так-ли?
ЛАД написав:Вы хотите заболтать тему? Без меня.
нет, просто сильно бросается в глаза, как Вы легко навешиваете на всех ярлыки "ваксов" и "антиваксов", приравнивая вполне адекватных людей к экстремистам.
Возможно ошибаюсь, но мне показалось споры в этой ветке происходят не столько из-за вакцинации, сколько из-за навешивания ярлыков на людей.
Предлагаю более взвешенный подход. Если человек не предлагает экстремизм (принудительную вакцинацию или запрет на вакцинацию для всех), то не нужно навешивать на него ярлык вакса или антивакса.
Вы опять занялись софистикой? Вам это интересно? Мне нет. Ни ваксы, ни антиваксы не равно "экстремисты". Конспирология тут "при чём", т.к. её на этой ветке хватало стараниями ямы, вкладчика и пр. 20-30-40% вакцинированных практически равно срыву вакцинации и не имеет смысла.
Откройте забрало и перестаньте маскироваться под "разумного". Вы вполне зрелый антивакс.