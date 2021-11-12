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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4289429042914292>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 124
Мені вже зробили щеплення
56%
69
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 13:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Точно сложно сказать, такие данные никто не приводит. Если верить графику из Израиля по заражениям и статусу вакцинирован/не вакцинирован, то между пиками заражений примерно столько-же, а во время пиков примерно в 1.3 раза больше.



Два человека, привитые тремя дозами, умерли за все время. Я бы смотрел не на новости, а на статистику Минздрава. Я на той неделе был в реанимации, где "корона". 25 человек, два из них вакцинированных – 87 и 92 года, один с пересаженной почкой, другой онкологический больной. Остальные – младше 50 лет, невакцинированные. 70% процентов людей, которые умерли за последний месяц от коронавируса, невакцинированные. Теперь давайте посмотрим статистику: 6 миллионов вакцинированных и 500–600 тысяч невакцинированных. Детей уберем, там нет тяжелого течения. Из этого количества 70% – непривитые люди младше 50 лет. Соотношение вакцинированных и невакцинированных составляет 90% к десяти. Соответственно, у нас на 10% непривитых молодых приходится 70% смертей, а количество их в 10 раз меньше. Получатся, что в 9 раз чаще умирают непривитые молодые, чем привитые пожилые с хроническими заболеваниями. Да, есть и будут люди, которые привиты и будут умирать. Но основная масса тяжелых случаев приходится на невакцинированных. И нельзя сравнивать 80–90-летних стариков, у которых в принципе нет большого иммунного ответа, с молодыми людьми. Если мы возьмем популяцию младше 50–60 лет, ни одного вакцинированного в больнице нет и не было.
https://www.svoboda.org/a/izrailjskiy-e ... 61630.html
Все працює, всупереч заявам антиваксів.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 13:36

Хроника приближения к 50.

За вчера 695 смертей.
За последние 7 дней 4667 смертей, т.е. среднесуточное 667 смертей (на вчера 4765 и 681).

За октябрь 11581 смерть и среднесуточная - 374.

В осеннюю 2020 волну пик 7-дневной среднесуточной смертности был 12 декабря и равнялся 225. Весенний рекорд был 18 апреля - 396. Успешно побили и этот "рекорд".
Рекорд смертности за сутки в весеннюю волну был 17 апреля - 481 смерть. В эту волну худшие результаты по смертности за сутки 8 ноября - 833. По 7-дневной среднесуточной "рекорд" был вчера - 681.

Число активных случаев сегодня уменьшилось - 506 753, если не ошибаюсь, впервые за эту волну (весенний рекорд был 425.339 19 апреля, вчера было 509 291). Количество выздоровевших за вчера больше, чем число новых случаев.
На сегодня остался 1 непобитый рекорд - по числу смертей за всю волну.
С начала этой волны (если считать началом 8 сентября - 54114 смертей) 22188 смертей.
Результат весенней волны - 25.543 смерти. Этот результат превысим уже наверняка (думаю, к концу следующей недели). Единственный вопрос, насколько.

P.s. Все данные по ворлдметру.
P.p.s. По России 12 ноября - 39 256 новых случаев заражения и 1241 новая смерть. 5 ноября было 1188 смертей и новый рекорд новых случаев - 41335. "Рекорд" по смертям был 9 ноября 1239 смертей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 13:38

  ЛАД написав:выступления yama с прямой конспирологией


При чём тут конспирология? Конспирология тут вообще не играет никакой роли. Если yama не выступал за запрет или принудиловку, то он попадает в страту адекватов, а Вы на него искусственно навешиваете ярлык "антивакса". Не так-ли? :wink:

  ЛАД написав:Вы хотите заболтать тему? Без меня.


нет, просто сильно бросается в глаза, как Вы легко навешиваете на всех ярлыки "ваксов" и "антиваксов", приравнивая вполне адекватных людей к экстремистам.

Возможно ошибаюсь, но мне показалось споры в этой ветке происходят не столько из-за вакцинации, сколько из-за навешивания ярлыков на людей.

Предлагаю более взвешенный подход. Если человек не предлагает экстремизм (принудительную вакцинацию или запрет на вакцинацию для всех), то не нужно навешивать на него ярлык вакса или антивакса.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 13:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Рекорд" по смертям был 9 ноября 1239 смертей.

Превысили?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 13:45

  Hotab написав:
  ЛАД написав:Рекорд" по смертям был 9 ноября 1239 смертей.

Превысили?

Да, но ненамного, вчера 1241.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:04

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:выступления yama с прямой конспирологией


При чём тут конспирология? Конспирология тут вообще не играет никакой роли. Если yama не выступал за запрет или принудиловку, то он попадает в страту адекватов, а Вы на него искусственно навешиваете ярлык "антивакса". Не так-ли? :wink:

  ЛАД написав:Вы хотите заболтать тему? Без меня.


нет, просто сильно бросается в глаза, как Вы легко навешиваете на всех ярлыки "ваксов" и "антиваксов", приравнивая вполне адекватных людей к экстремистам.

Возможно ошибаюсь, но мне показалось споры в этой ветке происходят не столько из-за вакцинации, сколько из-за навешивания ярлыков на людей.

Предлагаю более взвешенный подход. Если человек не предлагает экстремизм (принудительную вакцинацию или запрет на вакцинацию для всех), то не нужно навешивать на него ярлык вакса или антивакса.

Вы опять занялись софистикой?
Вам это интересно? Мне нет.
Ни ваксы, ни антиваксы не равно "экстремисты".
Конспирология тут "при чём", т.к. её на этой ветке хватало стараниями ямы, вкладчика и пр.
20-30-40% вакцинированных практически равно срыву вакцинации и не имеет смысла.

Откройте забрало и перестаньте маскироваться под "разумного". Вы вполне зрелый антивакс.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Цитрин написав:
  ЛАД написав:Чума не первая бактерия, с которой человечество столкнулось и не один раз. То же с вирусом оспы.


Вы считаете, что ковид и чума с оспой - болезни одной весовой категории?
Чума вроде как бактериальная
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:27

  Hotab написав:
  Ромасик написав:Раз в сезон, соплями, как положено

Слабак,так крепкого иммунитета не заполучить. Вон Будивельнык с пневмонийкой целебной антитела приобретал. Говорит,готов был так каждый год, но заставили ширнуться.

Я насморк льдом в нос лечу. Он же отечность отлично снимает, хлопотно но результативно. Бактерии холод ой как не любят. Жаль нет жидкого азота под рукой. :D

Но с воспалением легких шутить нельзя, это потенциально опасное для жизни заболевание.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:это потенциально опасное для жизни заболевание.

Ерунда!! Гипотетическая придуманная побочка от вакцины в разы опаснее. Все математики со строительным дипломом это знают.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:48

  Hotab написав:
  vitaliian написав:это потенциально опасное для жизни заболевание.

Ерунда!! Гипотетическая придуманная побочка от вакцины в разы опаснее. Все математики со строительным дипломом это знают.

Я 3 дня от побочки корчился
vitaliian
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