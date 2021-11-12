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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4289429042914292

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.7 5 124
Мені вже зробили щеплення
56%
69
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:3 дня от побочки корчился

Это от симптомов. А от вакцины ещё никого не было на ИВЛ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:23

  ЛАД написав:Ни ваксы, ни антиваксы не равно "экстремисты".


Ваксы и антиваксы - проявление крайних радикальных взглядов.
Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним взглядам, методам действий


Большинство форумчан не разделяют радикальных взглядов, поэтому не попадают ни под одну из предложенных Вами страт, они не являются ни ваксами, ни антиваксами. Поэтому давайте без ярлыков и конформности. Спасибо.

  Faceless написав:Чума вроде как бактериальная


Вопрос был не о природе болезни, а о её опасности.

Не напомните, какова летальность у чумы и какова у ковида?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Не напомните, какова летальность у чумы и какова у ковида?

Летальность - единственный критерий опасности болезни?
  Цитрин написав:не попадают ни под одну из предложенных Вами страт, он

Эту классификацию вы предложили. Можно мы продолжим свою?
Hotab
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ЛОБ

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