Это от симптомов. А от вакцины ещё никого не было на ИВЛ.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 14:52
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Суб 13 лис, 2021 15:23
Ваксы и антиваксы - проявление крайних радикальных взглядов.
Большинство форумчан не разделяют радикальных взглядов, поэтому не попадают ни под одну из предложенных Вами страт, они не являются ни ваксами, ни антиваксами. Поэтому давайте без ярлыков и конформности. Спасибо.
Вопрос был не о природе болезни, а о её опасности.
Не напомните, какова летальность у чумы и какова у ковида?
Додано: Суб 13 лис, 2021 15:45
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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