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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 14:52
vitaliian написав:
3 дня от побочки корчился
Это от симптомов. А от вакцины ещё никого не было на ИВЛ.
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Hotab
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Додано: Суб 13 лис, 2021 15:23
ЛАД написав:
Ни ваксы, ни антиваксы не равно "экстремисты".
Ваксы и антиваксы - проявление крайних радикальных взглядов.
Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним взглядам, методам действий
Большинство форумчан не разделяют радикальных взглядов, поэтому не попадают ни под одну из предложенных Вами страт, они не являются ни ваксами, ни антиваксами. Поэтому давайте без ярлыков и конформности. Спасибо.
Faceless написав:
Чума вроде как бактериальная
Вопрос был не о природе болезни, а о её опасности.
Не напомните, какова летальность у чумы и какова у ковида?
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Цитрин
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Додано: Суб 13 лис, 2021 15:45
Цитрин написав:
Не напомните, какова летальность у чумы и какова у ковида?
Летальность - единственный критерий опасности болезни?
Цитрин написав:
не попадают ни под одну из предложенных Вами страт, он
Эту классификацию вы предложили. Можно мы продолжим свою?
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Hotab
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:03
Hotab написав:
Эту классификацию вы предложили. Можно мы продолжим свою?
Ну уж нет. Это точно не я придумал. Мы этот вопрос уже обсуждали и такая стратификация была предложена Вами и Вашими коллегами. Помните, когда я спрашивал, что означет "ваксы" и "антиваксы"? Это было в этой теме.
Обратите внимание, я ни на кого ярлыки не навешивал, напротив - предлагаю убрать слова "вакс" и "антивакс" из лексикона, как вводящие людей в заблуждение и вызывающие споры.
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Цитрин
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:37
vitaliian написав:
.......
Я 3 дня от побочки корчился
Это сильно. И достаточно редкое.
Но от ковида может корчить сильнее и заметно дольше.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:47
Цитрин написав:
......
Ваксы и антиваксы - проявление крайних радикальных взглядов.
Притянуто за уши. Подтасовка.
Большинство форумчан не разделяют радикальных взглядов, поэтому не попадают ни под одну из предложенных Вами страт, они не являются ни ваксами, ни антиваксами. Поэтому давайте без ярлыков и конформности. Спасибо.
Не понял, при чём тут конформность.
предлагаю убрать слова "вакс" и "антивакс" из лексикона, как вводящие людей в заблуждение и вызывающие споры.
От того, что Вы уберёте слова, явление не исчезнет.
По-прежнему, я буду за вакцины, а Вы против.
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ЛАД
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Додано: Суб 13 лис, 2021 16:54
ЛАД написав:
я буду за вакцины, а Вы против.
И по прежнему будет считать 41 млн в Украине, потому что налоговая что-то говорила о 41 млн. Не важно что,но оно отложилось и теперь ничего нельзя изменить.
Цитрин написав:
такая стратификация была предложена Вами
Припомните точнее, что именно я предлагал. Вы все перепутали.
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Hotab
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Додано: Суб 13 лис, 2021 17:02
ЛАД написав:
По-прежнему, я буду за вакцины, а Вы против.
Нет, я тоже за вакцины. Но Вы меня причислили к антиваксам только потому, что я против принуждения. Поэтому по факту Ваша стратификация работает не по признаку "за или против вакцины", а по признаку "за или против принуждения".
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Цитрин
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Додано: Суб 13 лис, 2021 17:13
Цитрин написав:
Обратите внимание, я ни на кого ярлыки не навешивал, напротив - предлагаю убрать слова "вакс" и "антивакс" из лексикона, как вводящие людей в заблуждение и вызывающие споры
Тоді повернемось до більш зрозумілих "перестрашених" і "ковідідіотів".
Якщо антивакси починають розповідати, що вони не проти вакцин взагалі, а проти неперевірених вакцин, чи проти примусу вакцинації, то результат однаковий з ідейними антиваксами - щеплення не роблять, чим продовжують викошувати населення хворобою і економіку карантином.
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lapay
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Додано: Суб 13 лис, 2021 17:18
lapay написав:
ковідідіотів
Которм 700 трупів щодня в Україні - "я уже сказала , почему не будет как в РФ, и не девочка ,чтоб объяснять что-либо" , а 130 в Німеччині - який жах,вакцинація не спрацювала.
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Hotab
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