RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4290429142924293>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 14:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vitaliian написав:3 дня от побочки корчился

Это от симптомов. А от вакцины ещё никого не было на ИВЛ.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 15.02.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:23

  ЛАД написав:Ни ваксы, ни антиваксы не равно "экстремисты".


Ваксы и антиваксы - проявление крайних радикальных взглядов.
Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним взглядам, методам действий


Большинство форумчан не разделяют радикальных взглядов, поэтому не попадают ни под одну из предложенных Вами страт, они не являются ни ваксами, ни антиваксами. Поэтому давайте без ярлыков и конформности. Спасибо.

  Faceless написав:Чума вроде как бактериальная


Вопрос был не о природе болезни, а о её опасности.

Не напомните, какова летальность у чумы и какова у ковида?
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 541
З нами з: 26.06.21
Подякував: 93 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 15:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Не напомните, какова летальность у чумы и какова у ковида?

Летальность - единственный критерий опасности болезни?
  Цитрин написав:не попадают ни под одну из предложенных Вами страт, он

Эту классификацию вы предложили. Можно мы продолжим свою?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 15.02.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:03

  Hotab написав:Эту классификацию вы предложили. Можно мы продолжим свою?


Ну уж нет. Это точно не я придумал. Мы этот вопрос уже обсуждали и такая стратификация была предложена Вами и Вашими коллегами. Помните, когда я спрашивал, что означет "ваксы" и "антиваксы"? Это было в этой теме.

Обратите внимание, я ни на кого ярлыки не навешивал, напротив - предлагаю убрать слова "вакс" и "антивакс" из лексикона, как вводящие людей в заблуждение и вызывающие споры. :wink:
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 541
З нами з: 26.06.21
Подякував: 93 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:37

  vitaliian написав:.......
Я 3 дня от побочки корчился

Это сильно. И достаточно редкое.
Но от ковида может корчить сильнее и заметно дольше.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20482
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4942 раз.
Подякували: 4557 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:47

  Цитрин написав:......
Ваксы и антиваксы - проявление крайних радикальных взглядов.

Притянуто за уши. Подтасовка.


Большинство форумчан не разделяют радикальных взглядов, поэтому не попадают ни под одну из предложенных Вами страт, они не являются ни ваксами, ни антиваксами. Поэтому давайте без ярлыков и конформности. Спасибо.

Не понял, при чём тут конформность.

предлагаю убрать слова "вакс" и "антивакс" из лексикона, как вводящие людей в заблуждение и вызывающие споры.

От того, что Вы уберёте слова, явление не исчезнет.
По-прежнему, я буду за вакцины, а Вы против.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20482
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4942 раз.
Подякували: 4557 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 16:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:я буду за вакцины, а Вы против.

И по прежнему будет считать 41 млн в Украине, потому что налоговая что-то говорила о 41 млн. Не важно что,но оно отложилось и теперь ничего нельзя изменить. :lol:

  Цитрин написав:такая стратификация была предложена Вами

Припомните точнее, что именно я предлагал. Вы все перепутали.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 15.02.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:02

  ЛАД написав:По-прежнему, я буду за вакцины, а Вы против.


Нет, я тоже за вакцины. Но Вы меня причислили к антиваксам только потому, что я против принуждения. Поэтому по факту Ваша стратификация работает не по признаку "за или против вакцины", а по признаку "за или против принуждения".
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 541
З нами з: 26.06.21
Подякував: 93 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:13

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:Обратите внимание, я ни на кого ярлыки не навешивал, напротив - предлагаю убрать слова "вакс" и "антивакс" из лексикона, как вводящие людей в заблуждение и вызывающие споры

Тоді повернемось до більш зрозумілих "перестрашених" і "ковідідіотів". :)
Якщо антивакси починають розповідати, що вони не проти вакцин взагалі, а проти неперевірених вакцин, чи проти примусу вакцинації, то результат однаковий з ідейними антиваксами - щеплення не роблять, чим продовжують викошувати населення хворобою і економіку карантином.
lapay
 
Повідомлень: 12319
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  lapay написав:ковідідіотів

Которм 700 трупів щодня в Україні - "я уже сказала , почему не будет как в РФ, и не девочка ,чтоб объяснять что-либо" , а 130 в Німеччині - який жах,вакцинація не спрацювала. :mrgreen:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5429
З нами з: 15.02.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1491 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4290429142924293>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7852 12758027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10345)
13.11.2021 17:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.