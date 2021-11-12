lapay, Давайте смотреть правде в глаза, сама вакцина для Вас не важна, важно отношение к принуждению. Если человек поддерживает принуждение, то он на Ваш взгляд хороший и вы его называете "вакс", даже если он сам не хочет колоться. А если не поддерживает принуждение, то плохой и вы его называете "антивакс", даже если он сам укололся.
Всё это очень напоминает методики зомбирования, о которых говорится в этом фильме:
Цитрин написав:И Вам даже не важно укололся сам человек или нет, важно как он относится к принуждению остальных людей.
Знаю багатьох, які щепились, хоч і не хотіли. Ви щепились? Якщо так, то для чого розводити тут філософію про примус? Правила ПДР теж примус, щоб було менше смертей на дорогах, так само з вакцинацією. Хоч е хтось, чи не хоче, а доведеться, якщо хочеться жити, як раніше.
Цитрин написав:lapay, Давайте смотреть правде в глаза, у Вас все кто не хочет колоть себе конкретную прививку
Давайте. До уровня принуждения у нас ещё не дошло. Пэрэстрашени пока не ловили никого из форума. Мы пока топчемся на этапе "никто лишний не умирает, это просто хвыли демографични , 80 лет назад много рождалось" (Ой+) " Это все придумало ООН давно, они сказали,что в 2050 году будет **млн украинцев, и вот"(Вкладчик) "Умирают из-за того,что жирные и бухают,и вообще это сценарий чей-то, чтобы был повод чипировать, а иначе почему вакцина бесплатная"(Яма) "Вакцина вообще не помогает (даже вредит), а иначе почему в Германии (Британии, не важно)все ещё умирают и болеют"(Флер) "Умирают от старости на 28 дней раньше ,чем должны бы были"(Новые формулы Будивельныка..ранее было у него 3-6 месяцев)
Пока эта ложь циркулирует и разгоняется нашими и не только дисидентами , о том ,надо ли принудительно или не принудительно колоть, надо ли вообще колоть , речь не идёт.
Теперь о соседях. Если помните,Ракша ещё в начале октября говорил, что в октябре будет всего 240-250 тыс смертей в РФ (общая смертность) . Мы обещали проверить его инсайды.
В октябре смертность в России выросла на 23,8% к сентябрю. Об этом 29 октября заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует Голикову РИА Новости.
Отдельно разжую математикам нашим доморощенным: с заочными дипломами львовских вузов на базе строительных специальностей и другим "докторам наук". Официально РФ подала 31283 ковидные смерти в октябре. А имеют 100 тысяч избыточных.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 18:05, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:По-прежнему, я буду за вакцины, а Вы против.
Нет, я тоже за вакцины. Но Вы меня причислили к антиваксам только потому, что я против принуждения. Поэтому по факту Ваша стратификация работает не по признаку "за или против вакцины", а по признаку "за или против принуждения".
lapay, не нужно приводить в пример ПДД, смысл ПДД в общих для всех правилах взаимодействия, в этом есть понятная польза. А Ваша стратификация вакс/антивакс - это вообще не про вакцины и не про заразность. Это про отношение к принуждению и про дискриминацию.
Новый штамм коронавируса, названный B.1.X или B.1.640 найден во Франции. Первыми заразились им 24 школьника во французском регионе Бретань. ....... Профессор из университета Бар-Илан Сирил Коэн, который работает в контакте с французскими коллегами, пояснил, что вариант B.1.640 имеет несколько беспрецедентных мутаций. В частности, в неи изменен «шип», которым коронавирус цепляется за человеческую клетку. Это другой белок, но ученые пока не выяснили, делает ли это коронавирус более или менее заразным.
Многие ученые считают, что этот вариант коронавируса произошел из Африки, что является дополнительным поводом для тревоги. Его появление показывает, что при таком сценарии, когда развитые страны вакцинируют большую часть своего населения, а в слаборазвитых странах уровень вакцинирования будет низок, коронавирус будет активно размножаться, и новые штаммы будут появляться один за другим. ..... «Может быть, мы через несколько недель забудем про штамм B.1.640, - предположил профессор Сирил Коэн. - Но само его появление – грозное предупреждение о том, что может случиться, если к вакцине не будет доступа для всех». ....... Между тем, французская фармацевтическая компания Valneva разрабатывает новую вакцину от коронавируса, и она принципиально отличается от уже существующих препаратов. Вместо того чтобы вызывать иммунный ответ, направленный только на спайк-белок коронавируса, вакцина Valneva, также известная как VLA2001, стимулирует иммунный ответ на весь вирус, и это может дать ей преимущество перед конкурентами. Она может защитить от всех штаммов.
Цитрин написав:lapay, не нужно приводить в пример ПДД, смысл ПДД в общих для всех правилах взаимодействия, в этом есть понятная польза. А Ваша стратификация вакс/антивакс - это вообще не про вакцины и не про заразность. Это про отношение к принуждению и про дискриминацию.
Если Вам не понятна польза от вакцины, то это исключительно Ваша проблема. Но опять же разрешите Вам не поверить (что Вам не понятна польза).
Цитрин написав:lapay, не нужно приводить в пример ПДД, смысл ПДД в общих для всех правилах взаимодействия, в этом есть понятная польза.
В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов. Но как минимум нужно обладать абстрактным мышлением и аналитическим аппаратом, чтобы представить себе, как передается болезнь, не зная специальных терминов.
Разве вы не относите себя к последним?
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 лис, 2021 18:06, всього редагувалось 1 раз.