Додано: Суб 13 лис, 2021 17:35

Цитрин написав: lapay, Давайте смотреть правде в глаза, у Вас все кто не хочет колоть себе конкретную прививку lapay, Давайте смотреть правде в глаза, у Вас все кто не хочет колоть себе конкретную прививку

В октябре смертность в России выросла на 23,8% к сентябрю. Об этом 29 октября заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



«По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует Голикову РИА Новости.



Давайте. До уровня принуждения у нас ещё не дошло. Пэрэстрашени пока не ловили никого из форума.Мы пока топчемся на этапе "никто лишний не умирает, это просто хвыли демографични , 80 лет назад много рождалось" (Ой+)" Это все придумало ООН давно, они сказали,что в 2050 году будет **млн украинцев, и вот"(Вкладчик)"Умирают из-за того,что жирные и бухают,и вообще это сценарий чей-то, чтобы был повод чипировать, а иначе почему вакцина бесплатная"(Яма)"Вакцина вообще не помогает (даже вредит), а иначе почему в Германии (Британии, не важно)все ещё умирают и болеют"(Флер)"Умирают от старости на 28 дней раньше ,чем должны бы были"(Новые формулы Будивельныка..ранее было у него 3-6 месяцев)Пока эта ложь циркулирует и разгоняется нашими и не только дисидентами , о том ,надо ли принудительно или не принудительно колоть, надо ли вообще колоть , речь не идёт.Теперь о соседях.Если помните,Ракша ещё в начале октября говорил, что в октябре будет всего 240-250 тыс смертей в РФ (общая смертность) . Мы обещали проверить его инсайды.В сентябре у них было 201.9 тыс.201.9*1.238=Напомню, нормативная у них 145-150тыс.Отдельно разжую математикам нашим доморощенным: с заочными дипломами львовских вузов на базе строительных специальностей и другим "докторам наук".Официально РФ подала 31283 ковидные смерти в октябре.А имеют 100 тысяч избыточных.