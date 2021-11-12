RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42914292429342944295>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:18

lapay, Давайте смотреть правде в глаза, сама вакцина для Вас не важна, важно отношение к принуждению. Если человек поддерживает принуждение, то он на Ваш взгляд хороший и вы его называете "вакс", даже если он сам не хочет колоться. А если не поддерживает принуждение, то плохой и вы его называете "антивакс", даже если он сам укололся.

Всё это очень напоминает методики зомбирования, о которых говорится в этом фильме:

Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 26.06.21
Подякував: 93 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:27

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:И Вам даже не важно укололся сам человек или нет, важно как он относится к принуждению остальных людей.

Знаю багатьох, які щепились, хоч і не хотіли. Ви щепились? Якщо так, то для чого розводити тут філософію про примус?
Правила ПДР теж примус, щоб було менше смертей на дорогах, так само з вакцинацією. Хоч е хтось, чи не хоче, а доведеться, якщо хочеться жити, як раніше.
lapay
 
Повідомлень: 12321
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 1398 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:lapay, Давайте смотреть правде в глаза, у Вас все кто не хочет колоть себе конкретную прививку

Давайте. До уровня принуждения у нас ещё не дошло. Пэрэстрашени пока не ловили никого из форума.
Мы пока топчемся на этапе "никто лишний не умирает, это просто хвыли демографични , 80 лет назад много рождалось" (Ой+)
" Это все придумало ООН давно, они сказали,что в 2050 году будет **млн украинцев, и вот"(Вкладчик)
"Умирают из-за того,что жирные и бухают,и вообще это сценарий чей-то, чтобы был повод чипировать, а иначе почему вакцина бесплатная"(Яма)
"Вакцина вообще не помогает (даже вредит), а иначе почему в Германии (Британии, не важно)все ещё умирают и болеют"(Флер)
"Умирают от старости на 28 дней раньше ,чем должны бы были"(Новые формулы Будивельныка..ранее было у него 3-6 месяцев)

Пока эта ложь циркулирует и разгоняется нашими и не только дисидентами , о том ,надо ли принудительно или не принудительно колоть, надо ли вообще колоть , речь не идёт.



Теперь о соседях.
Если помните,Ракша ещё в начале октября говорил, что в октябре будет всего 240-250 тыс смертей в РФ (общая смертность) . Мы обещали проверить его инсайды.

В октябре смертность в России выросла на 23,8% к сентябрю. Об этом 29 октября заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«По оперативным данным октября текущего года (на 28.10.2021), по сравнению с сентябрем текущего года смертность увеличилась на 23,8%, при этом в структуре продолжается рост смертности от COVID-19», — цитирует Голикову РИА Новости.


https://tass.ru/obschestvo/12802275

В сентябре у них было 201.9 тыс.

201.9*1.238= 249.95 тыс.

Напомню, нормативная у них 145-150тыс.

Отдельно разжую математикам нашим доморощенным: с заочными дипломами львовских вузов на базе строительных специальностей и другим "докторам наук".
Официально РФ подала 31283 ковидные смерти в октябре.
А имеют 100 тысяч избыточных.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 18:05, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5434
З нами з: 15.02.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1492 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:43

  Цитрин написав:
  ЛАД написав:По-прежнему, я буду за вакцины, а Вы против.


Нет, я тоже за вакцины. Но Вы меня причислили к антиваксам только потому, что я против принуждения. Поэтому по факту Ваша стратификация работает не по признаку "за или против вакцины", а по признаку "за или против принуждения".

Разрешите Вам не поверить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20488
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4943 раз.
Подякували: 4557 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 17:52

lapay, не нужно приводить в пример ПДД, смысл ПДД в общих для всех правилах взаимодействия, в этом есть понятная польза. А Ваша стратификация вакс/антивакс - это вообще не про вакцины и не про заразность. Это про отношение к принуждению и про дискриминацию.
Цитрин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 26.06.21
Подякував: 93 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:00

Новый штамм коронавируса, названный B.1.X или B.1.640 найден во Франции. Первыми заразились им 24 школьника во французском регионе Бретань.
.......
Профессор из университета Бар-Илан Сирил Коэн, который работает в контакте с французскими коллегами, пояснил, что вариант B.1.640 имеет несколько беспрецедентных мутаций. В частности, в неи изменен «шип», которым коронавирус цепляется за человеческую клетку. Это другой белок, но ученые пока не выяснили, делает ли это коронавирус более или менее заразным.

Многие ученые считают, что этот вариант коронавируса произошел из Африки, что является дополнительным поводом для тревоги. Его появление показывает, что при таком сценарии, когда развитые страны вакцинируют большую часть своего населения, а в слаборазвитых странах уровень вакцинирования будет низок, коронавирус будет активно размножаться, и новые штаммы будут появляться один за другим.
.....
«Может быть, мы через несколько недель забудем про штамм B.1.640, - предположил профессор Сирил Коэн. - Но само его появление – грозное предупреждение о том, что может случиться, если к вакцине не будет доступа для всех».
.......
Между тем, французская фармацевтическая компания Valneva разрабатывает новую вакцину от коронавируса, и она принципиально отличается от уже существующих препаратов. Вместо того чтобы вызывать иммунный ответ, направленный только на спайк-белок коронавируса, вакцина Valneva, также известная как VLA2001, стимулирует иммунный ответ на весь вирус, и это может дать ей преимущество перед конкурентами. Она может защитить от всех штаммов.

https://detaly.co.il/vo-frantsii-vyyavlen-novyj-shtamm-covid-povod-dlya-paniki/
Наши антиваксы, притворяющиеся "разумными и осторожными", хотят, чтобы мы были в числе подчёркнутых стран?
Или, как хотят некоторые, будем ждать проверенную за 5 (10?) лет "совершенную" вакцину? Правда, никто не гарантирует, что такая получится.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20488
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4943 раз.
Подякували: 4557 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:03

  Цитрин написав:lapay, не нужно приводить в пример ПДД, смысл ПДД в общих для всех правилах взаимодействия, в этом есть понятная польза. А Ваша стратификация вакс/антивакс - это вообще не про вакцины и не про заразность. Это про отношение к принуждению и про дискриминацию.

Если Вам не понятна польза от вакцины, то это исключительно Ваша проблема.
Но опять же разрешите Вам не поверить (что Вам не понятна польза). :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 20488
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4943 раз.
Подякували: 4557 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:05

  Цитрин написав:lapay, не нужно приводить в пример ПДД, смысл ПДД в общих для всех правилах взаимодействия, в этом есть понятная польза.


В коллективном иммунитете тоже есть польза, просто она понятна меньшему числу людей в силу того, что более сложна. В идеале нужно знать теорию графов и природу контагиозности инфекционных агентов. Но как минимум нужно обладать абстрактным мышлением и аналитическим аппаратом, чтобы представить себе, как передается болезнь, не зная специальных терминов.

Разве вы не относите себя к последним?
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 лис, 2021 18:06, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11620
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2728 раз.
Подякували: 5997 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:Но как минимум нужно обладать абстрактным мышлением и аналитическим аппаратом, чтобы представить себе, как передается болзень, не зная специальных терминов

Неужели просто юридического (средненького такого уровня) недостаточно, чтобы быть сильным вирусологом? :mrgreen:
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5434
З нами з: 15.02.09
Подякував: 277 раз.
Подякували: 1492 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:13

  stryzhko написав:Тримаємося на першому місці, дякуючи Ромасику, Вкладчику й іншим "будівельникам", які продовжують "заробляти" на смертях своїх співгромадян
Зображення

мені дякувати не треба, я не міністр ОЗ.
А картинка интересная, теперь можем Албанию с Про-балтикой сравнивать
Ромасик
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 30.03.15
Подякував: 708 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 42914292429342944295>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, Shaman, Zebra і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 784, 785, 786
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7852 12768918
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19524)
13.11.2021 18:52
Лаунж Кей (509)
13.11.2021 17:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.