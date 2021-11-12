IgA написав:

То есть вирус, который поражает половину органов человека, вызывает малопонятные и длительные последствия даже после выздоровления, оставляет после себя шлейф повышенной смертности от ССЗ, может проникать в мозг, может менять эпигенетику и даже иногда встраивать свои гены в человеческий геном для Вас прошел проверку временем в плане долговременных последствий и никаких проблем в будущем для переболевших Вы не ожидаете?