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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:14

  Hotab написав:
  zРадио написав:Но как минимум нужно обладать абстрактным мышлением и аналитическим аппаратом, чтобы представить себе, как передается болзень, не зная специальных терминов

Неужели просто юридического (средненького такого уровня) недостаточно, чтобы быть сильным вирусологом? :mrgreen:


Все еще страшнее - звездам соцсетей необязательно даже начальное образование. Главное быть уверенным в себе жлобом с деревянной мордой, и успех обеспечен :oops: Igneus до звездности далеко, но ближайшее окружение, наверняка, удалось оболванить. Друзья и родственники то думают, что раз юрист, то о чем говорит, он знает
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 13 лис, 2021 18:17, всього редагувалось 2 разів.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:15

  IgA написав:То есть вирус, который поражает половину органов человека, вызывает малопонятные и длительные последствия даже после выздоровления, оставляет после себя шлейф повышенной смертности от ССЗ, может проникать в мозг, может менять эпигенетику и даже иногда встраивать свои гены в человеческий геном для Вас прошел проверку временем в плане долговременных последствий и никаких проблем в будущем для переболевших Вы не ожидаете?

не сравнивайте натуральный продукт и ГМО :D
  IgA написав:Тут кстати интересный момент мышления Ваших единомышленников - когда речь идет о вирусе, то взгляд идет с перспективы выживания всего человечества, а когда доходит до вакцинации, то крайне редкие побочки примеряются на себя

Мне как единомышленнику ваши половые проблемы и ваших единомышленников мало интересны :D
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:27

  Hotab написав:Пока эта ложь циркулирует и разгоняется нашими не только дисидентами , о том ,надо ли принудительно или не принудительно колоть, речь не идёт.


Вы не ссылайтесь на конспирологические теории, а ответьте лучше на простой вопрос, который уже не раз задавался, но был оставлен без ответа. В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные?
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:28

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:сколько былло бы, если кололи идеологически правльную экспериментальную вакцину?

Точной цифры никто не знает. Но страны с "единствено-правильной" не зарыли 0.6% населения.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:31

В ближайшее время в Иерусалиме стартует пилотный проект: в некоторых классах будут установлены приборы для фильтрации воздуха, призванные противостоять распространению коронавируса среди школьников.
.......
Авторы разработки хотят проверить, снизит ли внедрение этого изобретения уровень заболеваемости ковидом, пишет в субботу, 13 ноября, сайт газеты The Jerusalem Post.

https://detaly.co.il/eksperiment-v-ierusalime-v-shkolah-ustanovyat-filtry-chtoby-deti-menshe-zarazhalis/
Это я к чему.
Конечно, вакцинация не единственный метод борьбы с эпидемией. И не надо/нельзя ограничиваться одной вакцинацией.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:46

  Цитрин написав:
  Hotab написав:Пока эта ложь циркулирует и разгоняется нашими не только дисидентами , о том ,надо ли принудительно или не принудительно колоть, речь не идёт.


Вы не ссылайтесь на конспирологические теории, а ответьте лучше на простой вопрос, который уже не раз задавался, но был оставлен без ответа. В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные?

Ответьте и Вы на простой вопрос. Почему у Вас практически в каждом посте более или менее скрытая ложь?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:47

  ЛАД написав:
Новый штамм коронавируса, названный B.1.X или B.1.640 найден во Франции. Первыми заразились им 24 школьника во французском регионе Бретань.
....
Его появление показывает, что при таком сценарии, когда развитые страны вакцинируют большую часть своего населения, а в слаборазвитых странах уровень вакцинирования будет низок, коронавирус будет активно размножаться, и новые штаммы будут появляться один за другим.

что-то я упустил тот момент, когда Франция стала слаборазвитой.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Конечно, вакцинация не единственный метод борьбы с эпидемией. И не надо/нельзя ограничиваться одной вакцинацией.

Не нагадуйте, а то знову почнуть пісню: "А нашо нам ті маски? Вони ні від чого не захищають, а тільки шкодять! Ніхто не має права вимагати, щоб я ту маску надягнув!"
Правда, якщо замінити слово "маска" на "вакцина", то вийде сьогоднішня пісня. Пісня, начебто, нова, а мелодія стара...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:49

  Hotab написав:
  Ромасик написав:сколько былло бы, если кололи идеологически правльную экспериментальную вакцину?

Точной цифры никто не знает. Но страны с "единствено-правильной" не зарыли 0.6% населения.

Китай c Индией даже половины идеологически-правильных не зарыли.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Цитрин написав:В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные?

1. Не раз обсуждали, что антиваксы положили мед.сисиему. Вы не запомнили этот этот разговор? Или вы так включаете "того пацана"?)
2. Теория о том, что ваксы разносят даже так же - не доказана никем. На мое имхо, Вакцинация не только уменьшает смерти и тяжёлые случаи (якобы одновременно перенося эти случаи в лёгкие) , а одновременно уменьшает легкие случаи в пользу "не заболел совсем". В итоге все же будет уменьшение заражений со стороны ваксов.
Hotab
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П'ят 12 лис, 2021 11:13
ЛОБ

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