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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4293429442954296>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.6 5 125
Мені вже зробили щеплення
56%
70
Не можу за станом здоров'я
2%
2
Не вірю в ефективність вакцин
10%
12
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
5
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
20%
25
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
7%
9
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:50

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
Новый штамм коронавируса, названный B.1.X или B.1.640 найден во Франции. Первыми заразились им 24 школьника во французском регионе Бретань.
....
Его появление показывает, что при таком сценарии, когда развитые страны вакцинируют большую часть своего населения, а в слаборазвитых странах уровень вакцинирования будет низок, коронавирус будет активно размножаться, и новые штаммы будут появляться один за другим.

что-то я упустил тот момент, когда Франция стала слаборазвитой.

Если Вас интересуют подробности, то почитайте.
Для этого надо открыть ссылку.
Я не могу полностью цитировать на форуме всё статьи.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:Китай c Индией

Н кто не знает, сколько они зарыли. По примеру РФ не ясно, что вот та табличка выше - не совсем объективна?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:53

  Ромасик написав:не сравнивайте натуральный продукт и ГМО


ага, еще есть натуральная оспа
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%BF%D0%B0

  Ромасик написав:Мне как единомышленнику ваши половые проблемы и ваших единомышленников мало интересны


Возразить по сути как обычно нечего, только убогая попытка спровоцировать неконструктивную дискуссию?
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 18:54

  ЛАД написав:Конечно, вакцинация не единственный метод борьбы с эпидемией. И не надо/нельзя ограничиваться одной вакцинацией.

наконец-то вы это поняли.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:01

  ЛАД написав:Если Вас интересуют подробности, то почитайте.
Для этого надо открыть ссылку.
Я не могу полностью цитировать на форуме всё статьи.

почитал, как всегда, зря потратил время.
Вопрос остался: кто заразил этих 24 учеников? Училка со слаборазвитой страны?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:01

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Конечно, вакцинация не единственный метод борьбы с эпидемией. И не надо/нельзя ограничиваться одной вакцинацией.

наконец-то вы это поняли.

Я это понимал всегда.
Так же, как и то, что вакцинация один из наиболее действенных методов борьбы с эпидемией.
В отличие от Вас. Вы до сих пор считаете вакцинацию не нужной (вредной?). А прошлой весной Вы в Фейсбуке "гоняли "ковидперестрашених", доказывая, что коронавирусы вообще не существует?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:04

  IgA написав:
  Ромасик написав:Мне как единомышленнику ваши половые проблемы и ваших единомышленников мало интересны


Возразить по сути как обычно нечего, только убогая попытка спровоцировать неконструктивную дискуссию?

по сути чего? вашего обширного расставляния диагнозов?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:05

  ЛАД написав:
  Цитрин написав:В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные?


Ответьте и Вы на простой вопрос. Почему у Вас практически в каждом посте более или менее скрытая ложь?


В моём посте нет лжи. По подчеркнутому тезису уже не раз приводил официальные источники в этой теме.

А с какой целью Вы лжете о том что у меня ложь? Последний раз Вы лгали про медкнижку, потом над моей прямой цитатой с сайта МОЗ Украины с Вашими коллегами ржали, не догадываясь откуда я взял цитату. С какой целью Вы это делаете? :?

И обратите внимание - на мой вопрос опять никакого ответа. Стандартная тактика манипулятора - на неудобный вопрос не отвечать, а начать беспричинно обвинять оппонента во лжи, не так ли?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 13 лис, 2021 19:28, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:13

  Ромасик написав:
  Hotab написав:
  Ромасик написав:Китай c Индией

Н кто не знает, сколько они зарыли. По примеру РФ не ясно, что вот та табличка выше - не совсем объективна?

по вашему все таблички, которые не подтверждают вашу теорию, есть необъективными.


Слушай, Ромка, может харош вот этим дебилизмом заниматься?? По какому ещё "вашему"??
РФ подала 31 тысячу, зарыла +100 тысяч. И так по каждой стране есть эта вилка (где больше, где меньше), Беларусь вообще закрыла данные. . По Индии давно демографы прикинули вилку - это в 10 раз.Ссылки были ранее в топике.
По какому ещё "моему"??
  Ромасик написав:вашу теорию,

Здесь нет никакой моей теории.
Установленный демографами факт: ряд стран считают ковидные смерти более-менее точно, ряд - не очень, третьи - совсем не в состоянии посчитать и имеют кратную разницу между ковидной и избыточной.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 19:23, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:18

  Ромасик написав:по сути чего? вашего обширного расставляния диагнозов?


То есть когда Вы писали про "обычные сопли"
  Ромасик написав:и, пожалуйста, не сравнивайте соплевирус с чумой. Посчитайте хоть % летальности.

то это не про то что человечество не вымрет от ковида, а зато вакцина модифицирует геном лично Вам
  Ромасик написав:конечно хромает, мне же геном пока не пофиксили мРНК.


Боюсь что диагноз Вам поставлен довольно точно :D
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