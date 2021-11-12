Додано: Суб 13 лис, 2021 19:05

ЛАД написав: Цитрин написав: В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные? В чём смысл дискриминации по сертификатам, если



Ответьте и Вы на простой вопрос. Почему у Вас практически в каждом посте более или менее скрытая ложь? Ответьте и Вы на простой вопрос. Почему у Вас практически в каждом посте более или менее скрытая ложь?

В моём посте нет лжи. По подчеркнутому тезису уже не раз приводил официальные источники в этой теме.А с какой целью Вы лжете о том что у меня ложь? Последний раз Вы лгали про медкнижку, потом над моей прямой цитатой с сайта МОЗ Украины с Вашими коллегами ржали, не догадываясь откуда я взял цитату. С какой целью Вы это делаете?И обратите внимание - на мой вопрос опять никакого ответа. Стандартная тактика манипулятора - на неудобный вопрос не отвечать, а начать беспричинно обвинять оппонента во лжи, не так ли?