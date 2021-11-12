Новый штамм коронавируса, названный B.1.X или B.1.640 найден во Франции. Первыми заразились им 24 школьника во французском регионе Бретань. .... Его появление показывает, что при таком сценарии, когда развитые страны вакцинируют большую часть своего населения, а в слаборазвитых странах уровень вакцинирования будет низок, коронавирус будет активно размножаться, и новые штаммы будут появляться один за другим.
что-то я упустил тот момент, когда Франция стала слаборазвитой.
Если Вас интересуют подробности, то почитайте. Для этого надо открыть ссылку. Я не могу полностью цитировать на форуме всё статьи.
ЛАД написав:Конечно, вакцинация не единственный метод борьбы с эпидемией. И не надо/нельзя ограничиваться одной вакцинацией.
наконец-то вы это поняли.
Я это понимал всегда. Так же, как и то, что вакцинация один из наиболее действенных методов борьбы с эпидемией. В отличие от Вас. Вы до сих пор считаете вакцинацию не нужной (вредной?). А прошлой весной Вы в Фейсбуке "гоняли "ковидперестрашених", доказывая, что коронавирусы вообще не существует?
Цитрин написав:В чём смысл дискриминации по сертификатам, если владельцы сертификатов еще более латентные разносчики инфекции, чем не вакцинированные?
Ответьте и Вы на простой вопрос. Почему у Вас практически в каждом посте более или менее скрытая ложь?
В моём посте нет лжи. По подчеркнутому тезису уже не раз приводил официальные источники в этой теме.
А с какой целью Вы лжете о том что у меня ложь? Последний раз Вы лгали про медкнижку, потом над моей прямой цитатой с сайта МОЗ Украины с Вашими коллегами ржали, не догадываясь откуда я взял цитату. С какой целью Вы это делаете?
И обратите внимание - на мой вопрос опять никакого ответа. Стандартная тактика манипулятора - на неудобный вопрос не отвечать, а начать беспричинно обвинять оппонента во лжи, не так ли?
Востаннє редагувалось Цитрин в Суб 13 лис, 2021 19:28, всього редагувалось 9 разів.
Н кто не знает, сколько они зарыли. По примеру РФ не ясно, что вот та табличка выше - не совсем объективна?
по вашему все таблички, которые не подтверждают вашу теорию, есть необъективными.
Слушай, Ромка, может харош вот этим дебилизмом заниматься?? По какому ещё "вашему"?? РФ подала 31 тысячу, зарыла +100 тысяч. И так по каждой стране есть эта вилка (где больше, где меньше), Беларусь вообще закрыла данные. . По Индии давно демографы прикинули вилку - это в 10 раз.Ссылки были ранее в топике. По какому ещё "моему"??
Ромасик написав:вашу теорию,
Здесь нет никакой моей теории. Установленный демографами факт: ряд стран считают ковидные смерти более-менее точно, ряд - не очень, третьи - совсем не в состоянии посчитать и имеют кратную разницу между ковидной и избыточной.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 13 лис, 2021 19:23, всього редагувалось 2 разів.